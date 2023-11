Consumir almendras puede mejorar los factores de riesgo de diabetes, según estudios recientes.

Según la Federación Internacional de Diabetes, 463 millones de personas (es decir, 1 de cada 11 adultos) padecen diabetes en todo el mundo y viven con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021, en México 12 millones 400 mil personas padecen diabetes, el 18.4% corresponden a la población mayor de 20 años y se estima que 31.7% de las personas con esta enfermedad desconoce su diagnóstico.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre (o azúcar en sangre).

La más común es la diabetes tipo 2, que se presenta generalmente en adultos, y ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina, o no la produce en suficiente cantidad. Más de un 95% de las personas con diabetes, presentan diabetes tipo 2, que suele desencadenarse debido a sobrepeso, obesidad e inactividad física.



En México, la diabetes tipo 2 es un grave problema de salud pública, pues es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal crónica y amputaciones no traumáticas; además de ser una de las 10 causas más frecuentes de hospitalización en adultos. Y puede aumentar el riesgo de sufrir infarto al miocardio o cerebral, según datos de Salud Pública.



Estudios recientes auspiciados por el Almond Board of California apoyan el consumo diario de almendras que puede ser benéfico para las personas con diabetes tipo 2 o prediabetes:

- Comer almendras antes de las comidas puede mejorar los niveles de azúcar en la sangre en algunas personas con prediabetes.

- Agregar almendras a una dieta saludable puede tener efectos beneficiosos sobre el colesterol LDL “malo” en personas con diabetes y/o prediabetes tanto en adultos como en adolescentes/adultos jóvenes.

- Consumir almendras diariamente puede reducir la resistencia a la insulina, mejorar la función pancreática y ayudar a controlar los niveles de glucosa en la sangre.

Tips para una alimentación saludable si padeces diabetes o prediabetes

La Dra. Carmen Ruiz, especialista en nutrición clínica y nutrición deportiva te recomienda lo siguiente:

- Muchos regímenes alimenticios diferentes pueden ayudar a controlar la diabetes, desde los mediterráneos hasta los bajos en carbohidratos y los vegetarianos.

- Para ayudar a controlar la ingesta de carbohidratos, elije verduras sin almidón, minimiza los azúcares añadidos y los cereales refinados, y elije alimentos integrales y mínimamente procesados.

- Bajar de peso de manera moderada puede ayudar a controlar mejor los niveles de glucosa en sangre. Mantén bajo control la ingesta de calorías para ayudar a controlar el peso.

- Para la prediabetes, si hay sobrepeso, bajar de peso puede retrasar o detener la progresión a diabetes.

- Cambiar alimentos es una manera fácil para que las personas con diabetes reduzcan su riesgo de enfermedades cardiovasculares y renales. Incluyendo más grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas (“buenas”) que grasas saturadas o trans en su dieta.

- Selecciona proteínas de origen vegetal y carnes magras.

- Las almendras son un alimento de bajo índice glucémico que proporcionan un poderoso paquete de nutrientes (proteínas, fibra, grasas “buenas” e importantes vitaminas y minerales), combinado con su versatilidad y muchas formas (enteras, rebanadas, ahumadas, saladas, picositas, con chocolate o como mantequilla, crema, harina, en bebida, por mencionar algunos) las convierte en un snack inteligente para personas con prediabetes o diabetes tipo 2.

“Si las personas tienen una vida sedentaria y mantienen una alimentación alta en grasas saturadas y carbohidratos corren el riesgo de contraer enfermedades como diabetes e hipertensión. Por lo tanto, es imprescindible vigilar la dieta, el consumo de calorías y evitar los snacks poco saludables entre comidas. Dado que los snacks son un hábito alimenticio que seguir, prueba opciones saludables como las almendras, que tiene propiedades que promueven la sensación de saciedad, lo que puede mantener a raya el hambre entre comidas. En cuanto al ejercicio, mi recomendación es que los adultos entre 18 y 64 años realicen al menos 30 minutos durante la semana o una combinación equivalente de actividad de intensidad moderada y vigorosa.” finalizó la Dra. Carmen Ruiz.

