Consulta por Tren Maya es para evitar "sabotaje legal", afirma AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la consulta ciudadana que se hará por el Tren Maya tendrá la finalidad de evitar "sabotaje legal", puesto que si existen este tipo de recursos, no se concluirá con la construcción de la obra durante el actual sexenio.



"Cómo hay intereses creados, lo vimos con los 140 amparos en contra de Santa Lucía, por eso haremos esta consulta porque no queremos que esto suceda en el caso del Tren Maya, no queremos mezquindades porque sino, no terminaríamos la obra en el sexenio si hay sabotaje legal y sería lamentable que no se hiciera esta obra que va a ayudar mucho para el desarrollo de sureste, en Tabasco, Chiapas Quintana Roo y Yucatán", dijo.



Agregó que en la actualidad se realiza un estudio de ingeniería básica para conocer la viabilidad de construir el Tren Maya, pero enfatizó en que antes de lanzar la convocatoria de licitación para la construcción se llevará a cabo una consulta en toda la región, "porque queremos aplicar el principio de Juárez de nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho", remarcó el mandatario.

Al recordar su visita este fin de semana por dos comunidades por dónde pasará el Tren Maya, López Obrador lamentó que existan "intereses creados" por lo que es necesario realizar una consulta ciudadana, aún si la oposición considera que es a modo."Hay intereses creados, por eso haremos la consulta. Este fin de semana estuve en la región y aproveché para informar a la ciudadanía sobre la consulta y para constatar qué opina la gente. Los adversarios hablan que es una consulta a mano alzada, sin embargo ayuda mucho que se conozca cuál es la opinión general para que no haya manipulación, para que se exprese el sentir de los ciudadanos", resaltó.Agregó que el proyecto de más de mil 500 kilómetros inicia en Palenque y continúa por toda la región maya, subrayó que esta construcción es fundamental para impulsar el desarrollo del sureste.