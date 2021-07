Consulta Popular: ¿Qué pasará si gana el "Sí" en la consulta popular?

CIUDAD DE MÉXICO.- Este 1 de agosto, 93 millones de mexicanos son llamados a las urnas, en esta ocasión para emitir su opinión en la consulta popular, la cual fue convocada por el Congreso a solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Vamos a preguntarles a los mexicanos" es una de sus frases más conocidas del presidente mexicano, y las consultas son una de sus vías de participación favoritas. Así lo hizo con proyectos como el Tren Maya o la suspensión de la construcción del aeropuerto capitalino en Texcoco.

Sin embargo, la del domingo será la primera consulta formal que será realizada en todo el territorio mexicano siguiendo los puntos establecidos por la Constitución desde que esta figura se incluyó en ella y quedó regulada por una ley federal de 2014.

Ante ello, surgieron dudas por la confusa pregunta a la que se deberá responder, y aún más por la incógnita sobre qué consecuencias tendrá realmente si gana el "sí" en caso de que el 40% de los electores acudan a votar para que resulte vinculante.

Este 1 de agosto, los mexicanos están convocados a las urnas, para emitir su opinión en la consulta popular. EFE

"Es un deber del Estado y la FGR"

No es necesaria una consulta para que se investigue a quien se tenga que investigar. Eso es un deber del Estado y de la Fiscalía General de la República que no está condicionado. Como dicen, la justicia no se consulta", explica a BBC Mundo Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Por su parte, coincide el analista político José Antonio Crespo al afirmar que "no se puede consultar la aplicación de la ley en un Estado de derecho".

Además, van a preguntar algo que ya sabemos. Sí señores, un 95% queremos que se investigue y eventualmente se castigue a responsables de delitos. No hace falta que pregunten. Y si quieren saber, mejor que hagan una encuesta, que sería menos caro", le dice a BBC Mundo.

En cambio, la profesora e investigadora del Colegio de México Violeta Vázquez-Rojas cree que el sentido de la consulta ha sido malinterpretado.

La pregunta no es si se aplica la ley o no, es si se investiga o se perdona. Es saber si la ciudadanía pone punto final a estos agravios del pasado y deja que las investigaciones sigan su curso, si es que las hay, pero sin que haya esa demanda popular", afirma.

Por ello asegura que en el hipotético caso de que ganara el "no", no se estaría ordenando a la Fiscalía a que no investigue, sino que simplemente no existiría esa petición expresa por parte de la población.

Lo que puede salir de la consulta es un mandato ciudadano para iniciar procedimientos judiciales o de otro tipo de justicia legal alternativa, para darle al presidente la legitimidad para que se emprendan las investigaciones necesarias", opina.

La propuesta inicial mencionaba el nombre de los cinco expresidentes y preguntaba si se estaba de acuerdo o no en que las autoridades investigaran y, en su caso, sancionaran la presunta comisión de delitos durante sus respectivas gestiones.

La consulta no busca eliminar ningún fuero que impida juzgar a los expresidentes, dado que en México no existe.

"No hay ninguna protección jurídica especial para ellos, son ciudadanos como todos nosotros y pueden ser investigados", recuerda Salazar.

Pero la incertidumbre es aún mayor a la hora de responder quizá la pregunta más importante: ¿Qué pasará si gana el "Sí" en la consulta popular?

Crespo cree que "no tendrá ninguna consecuencia concreta".

No lo sabemos. Amaneceríamos el lunes sin saber qué implicaciones tiene o para qué sirve. Por eso digo que, sea cual sea el resultado, va a ser estéril", responde Salazar.

La mejor prueba de la irrelevancia de la consulta es que la Fiscalía tiene las mismas obligaciones el día de hoy que el próximo lunes a la hora de actuar en asuntos de corrupción. La consulta no cambiará en nada sus facultades, responsabilidades o funciones. En nada".

Comisiones de la Verdad

El propio presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar -quién votó a favor de la consulta-, ha reconocido que el resultado "no podría obligar" en modo alguno a la Fiscalía o al Poder Judicial, ya que "se tiene que realizar lo que manda la ley con independencia de la opinión pública".

En cambio, apuntó a que una de las iniciativas a las que podría dar lugar la consulta es a la formación de Comisiones de la Verdad u otros procesos para garantizar los derechos de víctimas de violaciones de derechos humanos en México.

Independientemente del resultado, si la gente dice 'sí queremos justicia', vamos a comenzar a establecer una comisión de la verdad hasta que los expresidentes respondan por los crímenes que cometieron", aseguró este jueves Mario Delgado, presidente nacional del partido de AMLO (Morena).

Los resultados

La inmensa mayoría de previsiones apuntan, de hecho, a que no se alcanzará el mínimo del 40% de participación del electorado (más de 37 millones de votos) necesaria para que el resultado este domingo sea vinculante.

Ante la previsión de que la mayoría de votantes lo hagan por el "sí", Vázquez-Rojas cree que AMLO podría presentar ese resultado "si es mínimamente contundente" como "una expresión ciudadana" más que suficiente para pedir que se esclarezca el pasado sin importar que no se alcance la participación mínima.

Los críticos con la consulta dirán que si hubo poca participación fue porque la gente no quiso participar en esta cosa absurda", pronostica Crespo.

INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México está poniendo todos sus esfuerzos para que la consulta popular sobre enjuiciar a los expresidentes del país salga "muy bien" a pesar de las críticas que ha recibido el organismo, dijo este viernes a Efe la consejera electoral Norma de la Cruz.

En lo que concierne al INE, estamos poniendo todos nuestros recursos y estamos volcados en que la consulta suceda y suceda bien", respondió la consejera a los promotores del referendo que desconfían del Instituto.

La Suprema Corte modificó el enunciado que finalmente preguntará a los mexicanos si apoyan "emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos".

