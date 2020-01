Conmueve foto de madre e hijo repartiendo pedidos de Uber Eats a pie; le regalan moto

CIUDAD DE MÉXICO.- Una fotografía compartida en redes sociales, muestra el emotivo momento en que una mujer carga una mochila de Uber Eats, mientras un niño la toma de la mano.



El usuario Alan Calderón, residente de la Ciudad de México, compartió la instantánea acompañado de un mensaje que resalta que hay mujeres que luchan y triunfan, cuando otras se la pasan victimizándose.

Algunas mujeres se la pasan lamentando que no hay trabajo, que no hay oportunidades para mamás solteras, que nadie les cuida a los hijos y victimizándose por los hombres que ellas mismas eligieron. Otras simplemente luchan y triunfan", escribió en su cuenta de Facebook.

Cabe mencionar que la foto se hizo viral y los comentarios de admiración hacia la mujer no se hicieron esperar.



Incluso una usuaria llamada Dennise Dunn Romero, añadió que si llega a conocer su identidad, le regalará una bicicleta.

“Si alguien la conoce díganle que la estoy buscando para regalarle una bicicleta para su trabajo, le podemos adaptar una silla en la parte de atrás para su hijo”, publicó.



Dennise compartió en su perfil de Facebook que gracias a la generosidad de las personas pudo dar con la identidad de la mujer y ahora un chico le regalará una motocicleta.

Quiero dar las gracias a todas las personas que en cadena me ayudaron a encontrar a Nancy, me extasía la generosidad que mucha gente a mostrado con una publicación que solo tenía como finalidad ayudar a una chica hacer su trabajo más fácil, hoy un chico que le llamaremos “Arturo” ha cambiado para mejor mis planes de la bicicleta para Nancy ya que él le regalará una MOTO y eso es mucho mejor para ella, soy una fiel creyente de la empatía y solo me resta decirles a cada uno de ustedes que las redes sociales me han sorprendido y que Dios padre les regrese las bendiciones que me mandan sin siquiera conocerme (sic)”, escribió la joven.