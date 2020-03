Confirma Salud 4 casos de coronavirus en México y una persona "portadora"

CIUDAD DE MÉXICO

En México hay cuatro casos confirmados de COVID-19 y un portador, informó José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología.

El nuevo caso, que se suma a los dos de la Ciudad de México y uno en Sinaloa, corresponde a una mujer de 20 años originaria de Coahuila que viajó a Milán, Italia.

El nuevo caso es también importado y manifestó síntomas dos días después de su llegada a México de Italia. El caso que es positivo y se considera portador, es la cuarta persona que viajó a Italia a una convención con los otros tres casos confirmados y se encuentra en aislamiento en el Estado de México.

No es de caso, sino de portador, con colonización, pero no ha desarrollado signos y síntomas. Hay personas que pueden ser contagiadas pero no necesariamente van a desarrollar su enfermedad”.