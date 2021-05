Conferencia mañanera: AMLO recomienda a sus adversarios untarse Vitacilina para "las irritaciones”

CIUDAD DE MÉXICO.-"Para protegerse de las irritaciones", el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a sus adversarios untarse pomada de Vitacilina para "las irritaciones".

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador señaló que a sus opositores les molestó la compra de la refinería Deer Park, por 600 millones de dólares, además que están enojados por el crecimiento de la inversión extranjera en el país.

También les molestó muchísimo lo de la compra de la refinería. Están pero; ¿cómo se llama eso que se usa para, hablando en términos médicos, para protegerse de las irritaciones?"

"¡Vitacilina! Ya vamos a comprar también el laboratorio de Vitacilina. ¡Ah qué buena medicina! Están muy molestos, serénense", expresó entre risas el Presidente.

No hay que enojarse, no hay que perder el sentido del humor", declaró.

Niega propaganda

El presidente López Obrador rechazó que su informe de los primeros 100 días del tercer año de su gobierno sea "propaganda gubernamental", como lo determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque dijo que acatará la sanción que le imponga la autoridad electoral.

Refirió que no violó la Constitución porque no ha llamado a votar por un partido o candidato, sino que ha ejercido su derecho a informar.

Claro que sí (acatará la sanción), pero imagínese, ¿si informar es violar la Constitución, cómo? ¿Y mi derecho a la libertad? ¿Qué es lo más importante? La libertad, pero además como si yo estuviese llamando a votar por un partido o candidatos o usando recursos con esos propósitos", señaló.

El presidente López Obrador insistió en que todos los días informa "y existe el derecho a la información, el derecho del pueblo a que la autoridad le informe".

"Propaganda es decir que voten por este partido, por este candidato o actuar con hipocresía y de manera encubierta como lo hacían antes", añadió.

Este miércoles, la Sala Superior del TEPJF determinó que el informe de los "Primeros 100 días del Tercer Año de Gobierno" fue propaganda gubernamental por realizarse en medio de las campañas electorales, vulnerar la imparcialidad, la neutralidad y desequilibrar la competencia electoral.

AMLO pide a adversarios no perder el sentido del humor por encuestas

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus adversarios a no enojarse y no perder el sentido del humor ante las encuestas que perfilan que Morena –el partido que lo llevó a la Presidencia- mantendrá la mayoría en la Cámara de Diputados.

"No sé que estén viendo de encuestas, este, pero eso es otro asunto, no hay que enojarse no hay que perder el sentido del humor", expresó el titular del Ejecutivo esbozando una sonrisa en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

A 10 días de los comicios para renovar la Cámara de Diputados, la encuesta nacional de El UNIVERSAL/Buendía & Márquez señala una cómoda ventaja para Morena y sus aliados, con 41% de la preferencia efectiva.

Mientras que el PAN y el PRI se disputan una lejana segunda posición, con 16% y 15%, respectivamente.

Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, por su parte, alcanzan ocho y siete puntos porcentuales de la preferencia electoral, respectivamente.