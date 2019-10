Con solo 30 pesos al día para comer, así vienen niños en internado de Oaxaca

OAXACA.- Son cerca de las 10 de la mañana. Los estudiantes, hombres y mujeres, empiezan a formar filas para ingresar al comedor; cada uno tiene asignado un número y una mesa específica. El desayuno consiste en un trozo de carne, frijoles y leche.



Todos ellos proceden de las comunidades y municipios más marginados de las diferentes regiones del estado. El director de la Escuela Secundaria Técnica 14 e internado Reyes Mantecón, Bulmaro Martínez Hernández, elige al azar a varios de ellos y a cada uno le pregunta ¿de dónde eres?: “de San Antonino El Alto, Santiago Yosondúa, Coatecas, San Juan Bosco Chuxnabán, Santa Inés del Monte, Santiago Amoltepec…”, responden.



Los estudiantes de esta institución educativa, fundada en 1938 por el ex presidente de la República Lázaro Cárdenas del Río, actualmente subsisten apenas con 30 pesos diarios para su alimentación: Desayuno, comida y cena.



Desde hace al menos 40 años mantienen el mismo presupuesto, sus instalaciones, las mismas desde hace 82, presentan serias deficiencias en su infraestructura y desperfectos en sus instalaciones hidráulicas y eléctricas. Los lockers están prácticamente inservibles y los colchones sufren una plaga de chinches, ante lo cual la única solución que han encontrado es fumigar con fuego.

La situación sería aún más terrible para los 272 estudiantes, de los cuales 52 son mujeres, si los profesores y sus directivos no se empeñaran en mantener una cooperativa que opera en “números rojos”, en la que producen leche, de la cual una parte se usa para el consumo de los jóvenes y otra para vender; también tienen una granja de cerdos, donde les enseñan sobre los cortes de carne y campos para la siembra.



A pesar de esta situación, el internado nunca ha sido incluido en programas federales de mejora escolar, como Escuelas al Cien, impulsado en el sexenio anterior, o la Escuela es Nuestra, que actualmente promueve el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su más reciente visita a Oaxaca prometió que atendería a 12 mil planteles.



De haciendas a escuelas



En 1938 Lázaro Cárdenas “decomisó” muchas haciendas —relata Bulmaro Martínez— y las transformó en escuelas; desde entonces, la exhacienda de Reyes Mantecón funciona como internado y ha vivido tres momentos históricos: de 1938 hasta 1960 fue una escuela práctica de agricultura. “En ese tiempo no había secundaria, venían los muchachitos para concluir su primaria y aprender artes para cultivar el campo y regresar a sus comunidades”.



De 1960 a 1969 se convirtió en una escuela normal para formar maestros y, como consecuencia del conflicto de 1968, el gobierno de Luis Echeverría Álvarez cerró 14 normales del país, incluida la de Reyes Mantecón, y se volvió secundaria. De 1969 a la fecha funciona como una escuela secundaria.



“Lógicamente, la visión de Lázaro Cárdenas es que se atendiera a las clases más necesitadas. Esta es la visión, es la filosofía fundamental de nuestro internado de Reyes Mantecón, hay muchachos de las diversas regiones del estado. Confluyen chatinos, chinantecos, mazatecos, zapotecos de la Sierra Sur, zapotecos de la Sierra Norte, del valle, del Istmo, mixes, huaves. Aquí están todas las regiones del estado, la gente que más necesita”, dice el director.



Agrega que Lázaro Cárdenas, en aquel tiempo, asignó un presupuesto digno para que los muchachos vivieran con decoro.

El problema, dice Bulmaro Martínez, es que con el paso del tiempo el presupuesto no sólo no se mantiene, sino que han tenido que padecer recortes: les retiraron las partidas presupuestales para uniformes y también las órdenes de pago B, que eran para gastos de administración; ahora sólo les asignan un presupuesto para gastos de alimentación que se reduce a 30 pesos diarios por estudiante, y para limpieza sólo 15 centavos por cada uno.



“Yo creo que eso actualmente es una grosería, que se asignen 10 pesos a los muchachos para sus alimentos del día. Si el gobierno en verdad se preocupara por la educación de la gente que más necesita, que vive en pueblos alejados, movería el presupuesto conforme se mueve la inflación en la economía nacional.



“Pero no, estamos anclados. El presupuesto para el internado se mantiene exactamente igual desde hace 50 años y los aumentos que ha habido han sido producto de la lucha, de la exigencia de los propios alumnos, de los trabajadores y de los padres de familia. No ha sido gratuito”, denuncia.



Abandono



Durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (PAN), los estudiantes del internado Reyes Mantecón tuvieron que recurrir a una huelga de hambre. Con esa lucha lograron que se les autorizaran 12 millones de pesos.



Con 6 millones de pesos de esos recursos se consiguió el techado de cinco dormitorios y parte del comedor, pero con el gobierno de Enrique Peña Nieto, los 6 millones se “congelaron”.



“Viene Peña Nieto y ese recurso no lo manda Escuelas al Cien y con la posición política de la CNTE y en especial de la Sección 22, pues no fluyó ese recurso, se congeló. Desde hace como dos años, año y medio, antes de que dejara el poder Peña Nieto, yo empecé a trabajar la gestoría para que se aplicara ese recurso y reparar el área de enfermería y un área para música”, dice, pero a la fecha continúa sin que se liberen esos recursos.

Bulmaro Martínez menciona que se han sostenido reuniones con los titulares de Sinfra, Coplade, Finanzas, entre otros, sin lograr ningún resultado. En dos ocasiones se ha abordado al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y tampoco hay respuesta.



“Mi conclusión es que a los gobiernos no les interesa la educación. Y si va la educación, no va para los más necesitados, siempre va para la gente de élite, donde se vea, en las zonas urbanas”, lamenta con tristeza.



El director de la escuela teme que con el presidente Andrés Manuel López Obrador persista el abandono para la institución, porque su política es de apoyar a las escuelas que se encuentran en zonas marginadas y el internado Reyes Mantecón está en una zona conurbada: “Pero su matrícula y composición es de pura gente de áreas de alta marginalidad y de zonas muy alejadas”, finaliza.