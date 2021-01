¿Con quién tuvo contacto el Presidente López Obrador este fin de semana?

CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria de Economía Tatiana Clouthier informó que se quedará en casa y se hará una prueba, tras reunión con el presidente López Obrador y empresarios.

Me han preguntado los medios sobre nuestra reunión con el Presidente. Por responsabilidad, me quedaré unos días en casa y me haré prueba el día que el médico indica. Seguimos trabajando por la Patria.