Cómo usar Bard la Inteligencia Artificial de Google si aún no está disponible en tu país

Bard es la nueva inteligencia artificial de Google que te permite conversar con ella sobre cualquier tema. Es una alternativa a ChatGPT, una IA muy popular que también responde a tus preguntas y comentarios de forma natural.

¿Qué puedes hacer con Bard?

Puedes usarla para obtener información, aprender cosas nuevas, divertirte o simplemente pasar el rato. Bard está basada en LaMDA, un modelo de lenguaje experimental diseñado por Google para aplicaciones de diálogo. Esto significa que Bard puede entender el contexto de la conversación y adaptarse a diferentes estilos y tonos.

Pero hay un problema: Bard aún no está disponible en todos los países. Google solo ha abierto su acceso a 180 países, y es posible que el tuyo no esté entre ellos. ¿Qué puedes hacer entonces si quieres probar esta IA?

En este artículo te vamos a explicar cómo usar Bard si aún no está disponible en tu país. Hay dos formas principales: solicitar una invitación o usar una VPN.

Solicitar una invitación

La primera opción es solicitar una invitación para acceder a Bard. Google ha habilitado un formulario en su página web donde puedes dejar tu correo electrónico y el motivo por el que quieres usar la IA. No hay garantía de que te acepten, pero es una forma de mostrar tu interés y quizás tener suerte.

Para solicitar una invitación, solo tienes que entrar en https://bard.google.com/ y hacer clic en el botón de Sign in. Te pedirán que inicies sesión con tu cuenta de Google y luego verás un mensaje que dice: "Bard is currently available by invitation only". Debajo hay un enlace que dice: "Request access". Si haces clic ahí, se abrirá el formulario donde puedes rellenar tus datos.

Usar una VPN

La segunda opción es usar una VPN (Virtual Private Network) para cambiar tu ubicación virtual y acceder a Bard desde otro país donde sí esté disponible. Una VPN es un servicio que te permite conectarte a Internet a través de un servidor ubicado en otro lugar, de forma que tu dirección IP cambia y puedes acceder a contenidos restringidos en tu región.

Para usar una VPN, necesitas descargar e instalar una aplicación en tu dispositivo. Hay muchas opciones disponibles, tanto gratuitas como de pago, pero debes elegir una que sea segura, rápida y confiable. Algunas de las más populares son NordVPN, ExpressVPN o Surfshark.

Una vez que tengas la VPN instalada, solo tienes que abrirla y seleccionar un país donde Bard esté disponible, como Estados Unidos, Reino Unido o España. Luego, entra en https://bard.google.com/ y podrás iniciar sesión y empezar a conversar con la IA.

Ten en cuenta que usar una VPN puede afectar a la velocidad y la calidad de tu conexión, así como a la seguridad de tus datos. Además, puede estar prohibido o penalizado en algunos países, así que asegúrate de conocer las leyes locales antes de usar este método.

Sin embargo, Bard aún no está disponible en todos los países. Si quieres probarla y no puedes acceder a ella desde tu región, puedes solicitar una invitación o usar una VPN para cambiar tu ubicación virtual. Esperamos que este artículo te haya sido útil para saber cómo usar Bard si aún no está disponible en tu país.