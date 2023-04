¿Cómo se vivió la marcha por el Día de la Visibilidad Trans en CDMX?

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, miles de personas, activistas y colectivos trans decidieron realizar una manifestación en Ciudad de México para pedir un alto a los discursos y crímenes de odio en contra de toda la comunidad dentro del país.

Fue la tarde del pasado viernes que personas de todas las edades marcharon desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo para hacer escuchar sus voces y demandas, entre las cuales se incluyen el derecho al trabajo, la salud, educación y vivienda. Asimismo, insistieron en denunciar los discursos de odio por parte de las autoridades gubernamentales.

La activista Victoria Sámano, fundadora de LLECA colectva, recordó a todos, todas y todes que durante los últimos meses funcionarias públicas han emitido mensajes e iniciativas perjudiciales para los Derechos Humanos de las personas trans.

Entre las denuncias se encuentra el nombre de América Rangel, una diputada del PAN que presentó una iniciativa que busca criminalizar a todas las familias y profesionales que ayuden a menores de edad en sus transiciones de género.

Estamos celebrado el Día de la Visibilidad Trans, y la visibilidad es super importante porque permite que otras personas se identifiquen y sepan que no están solas, que no están soles, que no son personas anormales", declaró la activista Láurel Miranda.