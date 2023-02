Comunidad LGBT+ denuncia represión de autoridades en Congreso de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la mañana de este martes, activistas de la comunidad LGBT+ se manifestaron públicamente en los alrededores del Congreso de la Ciudad de México para exigir el cumplimiento de sus Derechos Humanos e impedir la difusión de discursos de odio en contra de las personas que viven con VIH y los menores de edad que se identifican como personas trans.

La protesta sirve como respuesta de la comunidad trans a la iniciativa de la diputada del PAN América Rangel, que busca criminalizar a todas las familias y profesionales que decidan apoyar a los menores edad que se identifiquen como personas trans en sus transiciones de género.

Este congreso no respeta las identidades trans. No puede ser posible que una de nuestras legisladoras esté emitiendo discursos de odio dentro de este recinto y hasta ahora ninguno se haya posicionado. No puede ser posible que emitiendo discursos de odio que provocan que nos asesinen a las personas trans. Los discursos de odios matan. Este congreso es transfóbico", aseveró Victoria Sámano, Fundadora de LLECA colectiva.