Cómo recalentar tus alimentos

Al utilizarla, uno de los primeros beneficios percibidos es su comodidad; en efecto, recalentar aquí tus alimentos es cuestión de acomodarlos dentro y especificar tiempo y temperatura de cocción, de manera que es ideal para los ocupados.

Igualmente, al recalentar tus alimentos en la freidora de aire lograrás que la textura de los alimentos quede crujiente, por lo que es ideal para recalentar pollo, pizza, papas y cualquier alimento del que desees esta consistencia.

Utilizar este electrodoméstico te permitirá que la distribución de calor llegue uniformemente a los alimentos que dispongas dentro, facilitando que tu comida se encuentre lista para ser consumida sin la sensación desagradable de que le faltaron partes por calentar o cocinar.

Cómo hacerlo

Uno de los principales motivos por los que se usa la freidora de aire es por el deseo de reducir el exceso de aceite, por lo que si vas a recalentar un alimento que ya lo tiene, no es necesario agregar más.

Si los alimentos que recalientas lo permiten, por ejemplo en el caso de que sean papas fritas o algunos trozos de comida, puedes abrir con cuidado el compartimiento y revolver los alimentos para que queden crujientes de manera uniforme.

En el caso de que recalientes una gran cantidad de comida y tu freidora de aire no cuente con espacio suficiente, no llenes los compartimientos: si se saturan es posible que no se caliente en su totalidad.