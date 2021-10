¿Cómo queda el Hoy No Circula este domingo 10 de octubre?

CIUDAD DE MÉXICO.- Como lo establece la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) este domingo 10 de octubre el programa Hoy No Circula no estará funcionando, por lo que todos los automoviles podrán transitar libremente y sin restricciones.

De igual forma el Hoy No Circula se reanudará hasta el día de mañana lunes 11 de octubre.

¿En qué lugares está vigente el Hoy No Circula normalmente?

El Hoy No Circula de lunes a sábado tiene que respetarse en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 18 municipios de Edomex, Hidalgo y Puebla.

Su horario de funcionamiento es a partir de las 5:00 a.m. y hasta las 22:00 horas.

