Como lo previó AMLO, Claudio X. González se suma a Gustavo de Hoyos en el "Frenaaa 2"

CIUDAD DE MÉXICO.-Claudio X. González, fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se sumó al presidente nacional de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, para la creación del bloque opositor “Sí por México”.

En su cuenta de Twitter, Gonzáez escribió:

"198 organizaciones decimos Sí por México! Bienvenidas todas las organizaciones y personas que creen que otro México es posible!".

198 organizaciones decimos Sí por México! Bienvenidas todas las organizaciones y personas que creen que otro México es posible! pic.twitter.com/DlufGy8DI8 — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) October 9, 2020

El presidente Andrés Manuel Obrador arremetió de nueva cuenta ayer contra el empresario Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), a quienes acusó de estar formando un "Frente Nacional anti-AMLO (Frenaaa) 2", y aseguró que lo que buscan es dinero.

"Ya se hizo público que viene un nuevo movimiento, un Frenaaa 2, encabezado por este señor Claudio X. González y por el de Coparmex, Gustavo de Hoyos. No, es el Bloque Opositor Amplio (BOA), se llama 'Sí x México', porque dicen que nosotros somos: 'No, no, no', o sea, aquí es el finadito Héctor Suárez, 'no hay, no hay'; es que vienen por los 'billullos'".

En conferencia de prensa matutina, el Titular del Ejecutivo federal señaló que la formación de esta agrupación tiene intenciones electorales, pues manifestó que De Hoyos busca la candidatura del PAN a la gubernatura de Baja California, mientras que Claudio X. González "algo debe estar aspirando".

Por la tarde y en su cuenta de Twitter, Gustavo de Hoyos escribió que la organización empresarial que encabeza es "apartidista", por lo que se deslindó del movimiento señalado por el Presidente como Frenaaa 2, y negó aspirar a ser candidato al gobierno de Baja California.

En Palacio Nacional, el Mandatario también acusó a los legisladores que se oponen a que desaparezcan los fideicomisos de estar defendiendo a "ladrones", "a gente deshonesta" y anunció que su gobierno interpondrá denuncias si se comprueba que hubo malos manejos de estos fondos.

"Llama la atención cómo defienden el tema de los fideicomisos, de los fondos, como si fuesen auténticos representantes del pueblo. Es lamentable que legisladores estén defendiendo a ladrones, a gente deshonesta y lo vamos a probar".

"¿Habrá denuncias?", se le preguntó. "Sí, si hay elementos, si hay pruebas", contestó.

Al manifestar que no todo es jurídico, el Ejecutivo manifestó que independientemente de la pregunta que se plasme en la consulta ciudadana para juzgar a expresidentes, el ejercicio ya es un juicio por parte de lo que llamó "el tribunal popular".

"Acuérdense que no todo es jurídico, lo más importante es la participación y el juicio ciudadano (…) ya sólo ese señalamiento es un juicio, es del tribunal popular juzgándolos", dijo.

Rechazó que la consulta vaya a costar 8 mil millones de pesos, pero pidió que para que no tenga un costo elevado, el INE podría convocar a voluntarios.

"No cuesta 8 mil millones hacer la consulta. Yo les diría a los del INE, con todo respeto, que convoquen a voluntarios, que habría muchísimos, porque le importa mucho a la gente participar, y es democracia participativa, y que no hay que pagar; además, el INE tiene una estructura de base y debe tener en sus almacenes papelería y urnas, o guardar las que van a quedar de la elección federal.

"El pueblo quiere ayudar, quiere participar y quiere ser tomado en cuenta, porque quiere que haya democracia".

En el Salón Tesorería, López Obrador criticó que la jerarquía católica mexicana no hable ni cuestione al neoliberalismo, como lo hace el papa Francisco.

El Mandatario fue cuestionado sobre la tercera encíclica del obispo de Roma, quien señala que ante la pandemia el neoliberalismo imperante en el mundo no lo resuelve todo.

"Lo que dice el Papa es verdad, me gusta mucho que el papa Francisco hable sobre estos temas, ese discurso, esas homilías han significado en sí mismas una renovación de la Iglesia católica, porque aun cuando todas las religiones deben poner en el centro el humanismo, en muchos casos se olvida y se desvía la misión pastoral".