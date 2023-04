Comité Olímpico de México celebra centenario en busca de independencia económica

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco de la celebración del centenario del Comité Olímpico Mexicano (COM), el organismo deportivo presentó este domingo una campaña a nivel nacional con el objetivo de obtener independencia económica.

Tras denunciar la falta de apoyo por parte del Gobierno, el COM manifestó su decisión de trabajar en la creación de un fideicomiso para garantizar la participación de los deportistas mexicanos en los próximos Juegos Olímpicos.

En estos tiempos no cabe el ego ni la arrogancia. La ausencia de respuesta a las necesidades de nuestros atletas es clara, pero eso no nos detendrá porque como nos ha marcado cada página escrita de nuestra historia en este centenario, este comité sigue de pie", declaró María José Alcalá, presidenta del COM.