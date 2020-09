Comisión de Gobernación analizará propuesta de consulta para "Ingreso Básico Universal"

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que la propuesta de consulta para un "Ingreso Básico Universal" que presentaron 43 integrantes de la oposición ya está siendo analizada por la Comisión de Gobernación, a pesar de no contar con "su venia".

Me hubiera gustado un mayor consenso; no tiene mi venia, pero tiene mi respeto. No estoy de acuerdo en la forma, sin embargo, hay una Comisión que está analizando el tema".