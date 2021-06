Comienza Antonio Astiazarán ruta para atraer más inversión a Hermosillo

HERMOSILLO.- Junto a organismos empresariales y de la sociedad civil organizada, el presidente municipal electo de Hermosillo, Antonio “Toño” Astiazarán, inició el trabajo conjunto para lograr una real mejora regulatoria en los trámites que se tienen que hacer ante el Ayuntamiento de Hermosillo para la atracción de inversiones.

Como fue su compromiso de campaña, “Toño” Astiazarán indicó que a la capital de Sonora le urge este proceso continuo que permita que haya más inversión, se genere más empleo y abone a la reactivación económica de la ciudad.

Este tema, dijo, se abordará desde una visión transversal que verdaderamente incida en ser facilitadores de la llegada de inversión y genere más y mejor economía, ya que no se trata sólo de digitalizar documentos.

Primero una mejora regulatoria antes de pensar en una digitalización para no terminar sólo con documentos escaneados que no funcionen para el Gobierno Municipal, pero sobre todo, que no reduzcan los tiempos de espera”, destacó el Presidente Municipal Electo de Hermosillo.