Cometa Diablo se acerca a la tierra, ¿Cuándo se verá en México?

INTERNET.- Para todos los amantes de la astronomía y los eventos celestiales, una emocionante noticia se avecina: el "Cometa Diablo", conocido oficialmente como 12P/Pons-Brooks, se acercará a la Tierra en un evento que ocurre cada 70 años. Aunque su nombre puede evocar misterio y temor, los científicos aseguran que no representa ningún riesgo para nuestro planeta. Aquí te proporcionamos toda la información que necesitas saber sobre este asombroso fenómeno.

¿Qué es el "Cometa Diablo"?

La NASA apodó al cometa 1P/Pons-Brooks como el "Cometa Diablo" debido a su impresionante tamaño y su brillante color rojo. Este cometa es un criovolcán, ya que su núcleo está compuesto por una mezcla de hielo, gas y polvo. Lo que lo hace aún más fascinante es su alta actividad volcánica. En este año, ha experimentado explosiones que han aumentado su brillo, con reportes de eventos en julio y octubre. El "Cometa Diablo" tiene un diámetro de 30 kilómetros, equivalente a tres veces la altura del Everest.

Imagen ilustrativa. Archivo G4

¿Cuándo podremos ver el "Cometa Diablo" en México?

Este cometa raro y majestuoso solo se acerca a la Tierra cada 70 años, y la última vez que fue visible fue en 1954. Se espera que en el 2024, el "Cometa Diablo" sea visible, incluso desde México. El punto de máxima aproximación a la Tierra se espera para el 21 de abril del próximo año, cuando estará a unos 117 millones de kilómetros del Sol. Esto permitirá a los observadores en México, Estados Unidos y Canadá disfrutar de este espectáculo celeste.

Aunque se podrá ver en abril, la mayor proximidad ocurrirá dos meses después, el 2 de junio de 2024. Una característica emocionante de este evento es que no se necesitan instrumentos especializados para observarlo. Los expertos aseguran que el cometa volverá por la misma dirección una vez que pase cerca de la Tierra y que no representa ningún peligro.

¿Cuándo será visible el "Cometa Diablo"?

El "Cometa Diablo" tiene a la comunidad astronómica entusiasmada debido a su rara aparición en 2024. Su próxima aproximación al perihelio será el 21 de abril de 2024, y ese día se le podrá ver sin necesidad de instrumentos, mostrando sus característicos "cuernos" luminosos que le valieron su nombre. Este evento será particularmente brillante y especial.

Después de 2024, el "Cometa Diablo" no será visible nuevamente hasta 2095, dada su órbita única. Aunque aún no se ha confirmado si será visible en México, los aficionados a la astronomía en todo el mundo están ansiosos por este espectáculo celestial que no se produce con frecuencia.