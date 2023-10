¿Evidencia de una civilización extraterrestre? Detectan misteriosa señal de radio lo más lejos de la Tierra hasta ahora

A medida que avanzan los misterios sobre el universo, la idea de que una civilización extraterrestre esté enviando ráfagas de radio rápidas (FRB) es tan tentadora como parece.

Estas peculiares señales se detectaron por primera vez hace sólo 15 años, pero los expertos no tienen idea de cómo ni por qué se originan.

Sin embargo, lo que sí saben ahora es que los FRB pueden usarse para medir la materia "faltante" entre las galaxias , lo cual es particularmente interesante porque nos ofrece un nuevo método para "pesar" el universo.

Este descubrimiento se produjo después de que los astrónomos detectaran el FRB más distante y energético jamás detectado, que procedía de una galaxia tan lejana que tardó ocho mil millones de años en llegar hasta nosotros, publicó el Daily Mail citando al estudio.

Una enorme cantidad de energía

La misteriosa señal pudo haber durado menos de un milisegundo, pero liberó una enorme cantidad de energía, el equivalente a la emisión total de nuestro sol durante un período de 30 años.

Cuando se trata de estimar la masa del universo, uno de los mayores problemas es que los métodos actuales han arrojado resultados contradictorios.

Algunos incluso desafían el modelo estándar de cosmología: apenas el mes pasado los astrónomos dudaron después de que una investigación descubriera que nuestra galaxia podría pesar una quinta parte de lo que se pensaba anteriormente.

Si contamos la cantidad de materia normal en el universo (los átomos de los que estamos hechos) encontramos que falta más de la mitad de lo que debería haber hoy", afirmó Ryan Shannon, coautor del último estudio y profesor de la Universidad Tecnológica de Swinburne en Australia. "Creemos que la materia que falta se esconde en el espacio entre galaxias, pero puede que sea tan caliente y difusa que sea imposible verla con técnicas normales".

Y añadió: "Las ráfagas de radio rápidas detectan este material ionizado. Incluso en un espacio que está casi perfectamente vacío, pueden "ver" todos los electrones, y eso nos permite medir cuánta materia hay entre las galaxias".

FRB más distante

El descubrimiento del FRB más distante, denominado FRB 20220610A, fue realizado en junio del año pasado por el radiotelescopio ASKAP en Australia y confirmado con la ayuda del Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral (ESO).

Rompió el récord de distancia anterior del equipo de investigación en un 50 por ciento.

Utilizando el conjunto de antenas de ASKAP, pudimos determinar con precisión de dónde procedía la explosión", afirmó el coautor Stuart Ryder, astrónomo de la Universidad Macquarie de Australia. "Luego utilizamos [el VLT de ESO] en Chile para buscar la galaxia fuente y descubrimos que era más antigua y más alejada que cualquier otra fuente FRB encontrada hasta la fecha y probablemente dentro de un pequeño grupo de galaxias en fusión".

Los investigadores dicen que encontrar FRB distantes es clave para medir con precisión la materia faltante en el universo, como descubrió el fallecido astrónomo australiano Jean-Pierre ('JP') Macquart en 2020.

“JP demostró que cuanto más lejos está una ráfaga de radio rápida, más gas difuso revela entre las galaxias. Esto se conoce ahora como la relación Macquart”, afirmó Ryder. ”Algunas ráfagas de radio rápidas recientes parecieron romper esta relación. Nuestras mediciones confirman que la relación Macquart se extiende más allá de la mitad del universo conocido".

Han alcanzado el límite de lo que se puede descubrir con los telescopios actuales

Su compañero investigador Shannon añadió:

Aunque todavía no sabemos qué causa estas explosiones masivas de energía, el artículo confirma que las explosiones de radio rápidas son fenómenos comunes en el cosmos y que podremos utilizarlas para detectar materia entre galaxias, y comprender mejor la estructura del universo".

Con el último descubrimiento del FRB, los astrónomos esencialmente han alcanzado el límite de lo que se puede descubrir con los telescopios actuales. Sin embargo, esperan que la construcción de los dos nuevos, el Observatorio internacional Square Kilometer Array en Sudáfrica y Australia, y el Telescopio Extremadamente Grande de ESO en el desierto chileno de Atacama, cambie esa situación.

Estos observatorios deberían ser capaces de encontrar miles de FRB más, incluidos los extremadamente distantes que están incluso más lejos que el FRB 20220610A y actualmente son indetectables con los equipos de hoy.

El nuevo estudio ha sido publicado en la revista Science.

¿Qué son las Ráfagas de Radio Rápidas?

Las ráfagas de radio rápidas, o FRB, son emisiones de radio que aparecen temporal y aleatoriamente, lo que las hace no sólo difíciles de encontrar, sino también de estudiar.

El misterio surge del hecho de que no se sabe qué pudo producir una explosión tan corta y brusca. Esto ha llevado a algunos a especular que podría tratarse de cualquier cosa, desde estrellas colisionando hasta mensajes creados artificialmente.

El primer FRB fue detectado, o mejor dicho "escuchado", por radiotelescopios, allá por 2001, pero no fue descubierto hasta 2007, cuando los científicos estaban analizando datos de archivo. Sin embargo, fue tan temporal y aparentemente aleatorio que los astrónomos tardaron años en estar de acuerdo en que no se trataba de un problema técnico en uno de los instrumentos del telescopio.

Investigadores del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica señalan que los FRB se pueden utilizar para estudiar la estructura y evolución del universo, independientemente de que se comprenda completamente su origen o no.

Una gran población de FRB distantes podría actuar como sondas de material a través de distancias gigantescas.

Este material intermedio desdibuja la señal del fondo cósmico de microondas (CMB), la radiación sobrante del Big Bang.

Un estudio cuidadoso de este material intermedio debería brindar una mejor comprensión de los constituyentes cósmicos básicos, como las cantidades relativas de materia ordinaria, materia oscura y energía oscura, que afectan la rapidez con la que se expande el universo .

Los FRB también se pueden utilizar para rastrear qué descompuso la "niebla" de átomos de hidrógeno que invadió el universo primitivo en electrones y protones libres, cuando las temperaturas se enfriaron después del Big Bang.

Con información del artículo “ A luminous fast radio burst that probes the Universe at redshift 1” , publicado en la revista Sciencie y de The Daily Mail.

