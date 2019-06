Columnistas se 'rayan', les pagan más que a los reporteros: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que en el País debe haber unos 100 columnistas de prensa escrita, de los cuales 90 o 95 se dedican a cuestionar a su gobierno “un día sí y el otro también” a cambio de sumas cuantiosas.

Nos convertimos en una de las industrias más importantes para muchos medios de información. Muchos obtenían sus ingresos a partir de cuestionarnos, les íbamos a cobrar un impuesto (ríe), porque eran empresas muy lucrativas, columnistas de 200, 300, 500 mil pesos mensuales”, indicó.

El mandatario dijo a los reporteros que cubren la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que a los columnistas les pagan más y que ellos, sí son “bien tratados”.

“Les pagan más que a los reporteros, más que a ustedes, ellos se rayan. Pero ellos sí con sus análisis, como son expertos, son bien tratados, por eso hablo de las benditas redes sociales, porque todo eso terminó en desuso, ya no rifa como se dice coloquialmente”, agregó.

López Obrador precisó que su administración garantizará la libertad de prensa: “lo único que queremos es que no nos echen la culpa de lo que no tiene que ver con nosotros. Si a un medio le va mal y ya no le alcanza para pagarle a un columnista o conductor, y ya no va a trabajar ese columnista en ese medio, no es por culpa de nosotros”.