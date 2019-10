Collado dice que millones en Andorra son producto de su trabajo

CIUDAD DE MÉXICO.-Hace unos días, el diario El País publicó que las autoridades judiciales de Andorra ordenaron embargar 76.5 millones de euros, equivalente a 83.1 millones de dólares, a Juan Ramón Collado, abogado del ex presidente Peña Nieto.

Según este diario, el abogado del ex presidente es investigado por asociación ilícita y blanqueo de capitales.

En la publicación “Andorra embarga 76,5 millones de euros al abogado de Peña Nieto y le investiga por blanqueo” se detalla que Juan Collado transfirió 10.5 millones de euros a una cuenta de la institución financiera BBVA en Madrid seis días antes de ser arrestado el 9 de julio.

Asimismo, este medio especificó que, en el Principado de Andorra, la fortuna de Collado había sido congelada junto con el resto de clientes de esta entidad en marzo de 2015, cuando la institución fue cerrada por presuntas irregularidades.

De este modo el Ministerio Público de Andorra aseguró que había un riesgo de que los activos del abogado en ese país fueran transferidos al extranjero antes de que se concluya la investigación, por ello, solicitaron embargar las cuentas de Collado.

Ante lo divulgado por El País, el abogado se pronunció desde la prisión por medio de un desplegado en el cual se defiende y aporta argumentos que refutan la investigación del diario español.

Collado menciona en el comunicado que los recursos de las cuentas bancarias que se mencionan son producto “de décadas de trabajo de varias generaciones de mi familia y de mi desarrollo como empresario y en el ejercicio privado de mi profesión como abogado”.

Asimismo dice que las cuentas vinculadas a la investigación del rotativo “se abrieron en el año 2006, es decir, no son de reciente apertura”.

Sobre los movimientos irregulares que se le adjudican a sus cuentas argumentó que “nada de extraño representa la existencia de cargos, traspasos o depósitos efectuados días previos a la fecha en que se me inició el proceso (penal) aquí en México”.

Cabe destacar que 6 días antes de ser arrestado, Collado Mocelo transfirió 10.5 millones de euros (11.6 millones de dólares) desde Andorra a una cuenta del BBVA en Madrid, como previsión para disponer de efectivo ante su detención y posterior encarcelamiento.

Ante lo sucedido, se refiere en el comunicado que las autoridades pirenaicas no encontraron pruebas de que su patrimonio y el de su familia fuera ilícito, ya que según dice compareció múltiples veces ante las autoridades de ese país y logró acreditar la legalidad de sus recursos.

El movimiento que se pretende hacer ver como irregular, se dio como consecuencia del descongelamiento efectuado en Andorra”, se lee en la carta que emitió el abogado desde prisión.

Cabe destacar que se aclara que la investigación, a la cual refiere el diario español, no atañe a la detención de Collado Mocelo en México, sino que se trata de “eventos nuevos a los que el detenido no tuvo conocimiento” por lo que las autoridades de Andorra “descartaron que no contaban con nuevas vías de investigación al respecto” para inculpar al abogado de blanqueamiento de capital.