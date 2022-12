Cofepris reporta 11 nuevos distribuidores de medicamentos irregulares

CIUDAD DE MÉXICO.-La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informa que se detectaron once nuevos distribuidores de medicamentos que incumplen lo establecido en la legislación vigente.

De estos once distribuidores irregulares, siete se encuentran en el estado de Tabasco, dos en la Ciudad de México, uno en Guanajuato y otro más en el Estado de México.

Las faltas presentadas por estos establecimientos consisten en no contar con Aviso de Funcionamiento y no fue posible constatar las condiciones sanitarias, debido a que el personal de Cofepris no tuvo acceso al inmueble.

Además, incumplen la normatividad al no contar con adecuado almacenamiento y conservación de medicamentos; otros han dado de baja sus Avisos de Funcionamiento, lo que hace posible que operen en la clandestinidad.

VERIFICAR COMPRAS

Por lo anterior, la autoridad sanitaria exhorta a compradores de medicamentos y otros insumos para la salud, verificar previo a la adquisición que el o los distribuidores cuenten con Aviso de Funcionamiento y responsable sanitario, licencia, entre otra documentación legal que garantice seguridad y calidad de los productos.

Desde el anuncio y publicación del listado de distribuidores irregulares hasta este cierre de año, Cofepris ha detectado un total de 88 establecimientos en esas condiciones, permitiendo que aquellos que cumplan la regularización sean dados de baja.