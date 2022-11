“Pegajoso” como un caramelo: Usar vapeadores puede aumentar el riesgo de caries, según estudio

CIUDAD DE MÉXICO.- El uso de vapeadores puede aumentar el riesgo de caries, según sugiere una nueva investigación preliminar.

El líquido electrónico en forma de aerosol que se utiliza en los bolígrafos para vapear puede cubrir los dientes con una capa azucarada y pegajosa que favorece el crecimiento de las bacterias, como si se fuera a la cama chupando una paleta, según la Dra. Karina Irusa, autora del estudio y profesora adjunta de atención integral en la Facultad de Odontología de la Universidad Tufts.

Irusa señala que agregar edulcorantes y aromas artificiales al pegajoso aerosol puede crear el “caldo de cultivo perfecto para las caries”, pues “el azúcar es de lo que se alimentan las bacterias".

Este nuevo estudio, publicado el pasado miércoles por la revista Journal of the American Dental Association, se considera preliminar y no prueba que el vapeo cause caries.

Sin embargo, dado que el uso de cigarrillos electrónicos está tan extendido entre los adolescentes, la posibilidad de que aumente el riesgo de caries en esta generación es preocupante, de acuerdo con expertos que estudian el uso de vapeadores en los jóvenes.

Sabemos que los jóvenes fuman las 24 horas del día. Los adolescentes nos han dicho, de forma anecdótica, que se despiertan en mitad de la noche y consumen. Guardan su producto de vapeo bajo la almohada y vapean toda la noche", dijo Bonnie Halpern-Felsher, profesora de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford.

Consumidores de los cigarrillos electrónicos presentaron mayor riesgo de desarrollar caries

La investigación de Tufts se centró en pacientes adultos que buscaban tratamiento en la clínica dental de la escuela. De 13 mil 216 pacientes, sólo 136 dijeron que vapean. Irusa descubrió que, entre estos pacientes de alto riesgo, los usuarios de cigarrillos electrónicos tenían un riesgo "significativamente" mayor de desarrollar caries, en comparación con los que no consumían.

Los investigadores de la universidad sugirieron que las personas que utilizan cigarrillos electrónicos pueden requerir de tratamientos específicos, como pastas de dientes y enjuagues bucales recetados.

Asimismo, investigaciones previas del equipo de Irusa indicaron que la caries asociada al uso del cigarrillo electrónico puede formarse en una zona poco habitual: en las puntas de los dientes delanteros.

Esto es exactamente lo que pensábamos que iba a ocurrir", indicó por su parte la Dra. Purnima Kumar, presidenta del Departamento de Periodoncia y Medicina Oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de Michigan y portavoz de la Asociación Dental Americana.

Kumar no participó en este nuevo estudio, sin embargo, publicó una investigación separada en 2020 en la que descubrió que el uso de cigarrillos electrónicos alteraba completa y rápidamente el microbioma oral de una persona.

En seis meses de uso, estas personas habían cambiado sus perfiles de salud oral a nivel molecular. Se produjeron cambios que sólo veríamos después de cinco años de fumar cigarrillos normales”, dijo Kumar.

Aquellos usuarios de cigarrillos electrónicos tenían distintos tipos de bacterias orales que se desarrollaban con los ingredientes de los líquidos electrónicos calentados, como el propilenglicol y la glicerina vegetal, que agregan nicotina y sabores dulces a los vapes.