Cofepris alerta por venta de medicamento falso para cáncer de mama

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó una alerta sanitaria por la venta de un medicamento para tratar cáncer de mama que ha sido falsificado.



Se trata de Herceptin o Trastuzumab de 440 miligramos, de acuerdo con el portal de la comisión, se inició una investigación a partir de la denuncia presentada por Laboratorios Roche S.A. de C.V., ante la falsificación del producto Herceptin (Trastuzumab) 440 mg Frasco ámpula.



Los lotes del producto falso son:

N7101B03 B3018

N7086B02 B3016

N3818B02 B3048

N3834B01 B3053

N3839B01 B3055



En la alerta, la Cofepris explicó que el Herceptin está indicado para el tratamiento del cáncer de mama metastásico con sobreexpresión de la proteína HER2, y en el sector público es el ISSSTE quien lo prescribe.

La reguladora detalló que los medicamentos falsificados no presentan la leyenda impresa "propiedad del sector salud prohibida su venta", que la cantidad de polvo es mayor en el producto falsificado, que no cuenta con la impresión de la doble hélice azul en el casquillo del frasco vial.Además señaló que al diluir con agua, el medicamento "patito" no se disuelve debido a que el polvo tiene una gran cantidad de humedad y se queda adherido a las paredes del frasco.

Para evitar que productos con calidad deficiente estén a la venta y pongan en riesgo la salud de los mexicanos, la Cofepris continuará la vigilancia sanitaria, en caso de detectar establecimientos que los distribuyan procederá a suspenderlos o clausurarlos.