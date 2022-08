Claudia Sheinbaum rechazó invitación de Sandra Cuevas para colaborar en la restauración de la Plaza Garibaldi

MÉXICO.- Ante el intento de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, por invitar a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo a trabajar juntas para remodelar la Plaza Garibaldi, la jefa de Gobierno se mostró renuente a colaborar.

Esta mañana del lunes 8 de agosto en la alcaldía, Sandra Cuevas hizo extensiva la invitación hacia Sheinbaum solicitando su colaboración en un intento por arreglar las diferencias entre ambas:

Es por eso que hoy le digo a la jefa de Gobierno: ‘Trabajemos juntas, de verdad’. Yo le extiendo mi mano a la jefa de Gobierno, tengo fe en que se deben arreglar las cosas y en que debemos de trabajar de forma coordinada, no importan los colores, dejemos de lado los partidos políticos, porque los únicos afectados son ustedes”

Además, la alcaldesa publicó mediante Twitter un mensaje en el que agradecía a Claudia Sheinbaum por sumarse a la causa:

Agradezco a la Dra. @Claudiashein por sumarse al proyecto de remodelación que inicié para rescatar #PlazaGaribaldi, por años olvidada en #Cuauhtémoc. ¡Unidas en armonía, se gobierna y se trabaja mejor! El beneficio es para la gente. #SandraCuevasAlcaldesa pic.twitter.com/scx0aagnFX — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) August 8, 2022

¿Cómo respondió Claudia Sheinbaum ante la invitación de Sandra Cuevas?

No obstante, mediante una conferencia de prensa, Sheinbaum declaró que no tenía pensado el reunirse con ella debido a que sus planes para la plaza en cuestión no coincidían con los de Cuevas: