Claudia Sheinbaum llama doble moral a Lilly Téllez: "Quiere que Ejército proteja a su familia pero no a los mexicanos"

CIUDAD DE MÉXICO.-La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó doble moral a Lilly Téllez, luego de que la senadora del PAN pidiera protección del Ejército para su familia “pero esté en contra de que los soldados protejan a los mexicanos”.

"En unos segundos la secretaria (Rosa Icela Rodríguez) @rosaicela_ pinta de cuerpo entero al conservadurismo y su doble moral: en este caso “Que se desproteja a todas las familias, con excepción de la mía”.

Ante esto Téllez llamó a Sheinbaum baja y cobarde como Rosa Icela.

“Utilizan la vulnerabilidad y violan los derechos de mi hijo menor de edad, para esquivar los nombres de la lista que les entregué ayer. Te advierto que te encontraré en donde sea que te escondas, si algo le sucede”, señaló.

Cabe recordar que ayer, Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló a una senadora que critica a la Guardia Nacional, pero luego pide seguridad para su familia con miembros del Ejército.

Nos llegó una solicitud de una senadora que un día critica y otro día descalifica a la Guardia Nacional, y al otro día pide protección con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para su familia”, dijo Rodríguez en comparecencia en el Senado.

Agregó:

“(Sus nombres) están por transparencia, no estoy diciendo nada que no sea. No son dichos son hechos, aquí están los documentos”.

Observen a Claudia @Claudiashein y @rosaicela_



Ante la lista que les presenté en el senado sobre los criminales más peligrosos de México, me responden atacando porque pedí seguridad para mi hijo menor de edad amenazado.



Son viles, cobardes, malas...son mujeres de mala entraña.— Lilly Téllez (@LillyTellez) October 20, 2022

Luego de los comentarios de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la senadora del PAN, Lilly Téllez, aceptó que es ella quien ha solicitado la protección de la Guardia Nacional, a quien, según Rosa Icela, critica.

Téllez ha estado en contra de que la Guardia Nacional preste apoyo a la ciudadanía contra la delincuencia como lo ha solicitado el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que esté en las calles hasta el 2028.