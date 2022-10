Rosa Icela Rodríguez: Senadora critica a la GN y otro día pide protección del Ejército para su familia; Lilly Téllez acepta que es ella

CIUDAD DE MÉXICO.-Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló a una senadora que critica a la Guardia Nacional, pero luego pide seguridad para su familia con miembros del Ejército.

Nos llegó una solicitud de una senadora que un día critica y otro día descalifica a la Guardia Nacional, y al otro día pide protección con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para su familia”, dijo Rodríguez en comparecencia en el Senado.

Agregó:

“(Sus nombres) están por transparencia, no estoy diciendo nada que no sea. No son dichos son hechos, aquí están los documentos”.

Tremenda fue la exhibida que les dió la secretaría Rosa Isela a esos que un día difaman y gritan contra la GN pero al otro piden elementos para su protección. Doble moral les llaman. pic.twitter.com/qaoHiW3rRA— Eduardo Rosas 2.0 (@EduardoRosass) October 19, 2022

Lilly Téllez Acepta que es ella

Luego de los comentarios de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la senadora del PAN, Lilly Téllez, aceptó que es ella quien ha solicitado la protección de la Guardia Nacional, a quien, según Rosa Icela, critica.

“Agradezco a la Sec. @rosaicela_ su confirmación hoy en el senado sobre lo que ya he denunciado: mis peticiones oficiales de seguridad para mi hijo menor de edad. Lo que no dijo la secretaria, es que ella se niega a protegerlo. Así son los de morena: gente, mala, de mala entraña”, indicó.

Cabe mencionar que Téllez ha estado en contra de que la Guardia Nacional preste apoyo a la ciudadanía contra la delincuencia como lo ha solicitado el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que esté en las calles hasta el 2028.