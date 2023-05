Claudia Sheinbaum lidera las preferencias para ser la candidata presidencial de Morena en las elecciones de 2024

MÉXICO.- Morena lidera cómodamente las encuestas de intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Claudia Sheinbaum, actual jefa de Gobierno de Ciudad de México y miembro destacado de la Cuarta Transformación, es la favorita entre los encuestados con un 45% de preferencias efectivas, seguida de cerca por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con un 29%, según información proporcionada por el medio El País.

El diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT), ocupa el tercer puesto con un 12%. Los demás posibles candidatos de Morena, como el titular de Gobernación, Adán Augusto López, y el senador Ricardo Monreal, tienen menos de un 10% de intención de voto.

La coalición opositora Va por México, compuesta por el PAN, el PRI y el PRD, tiene sólo la mitad de la intención de voto que Morena. La elección presidencial está a unos años de distancia, pero se espera que Morena empiece a definir su candidato en junio de este año.

La encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Radio reveló que Claudia Sheinbaum lidera las preferencias efectivas para ser la candidata presidencial de Morena en las elecciones de 2024. Según El País, estas cifras no consideran el 16% de personas que no se inclinan por ninguno de los candidatos en la contienda interna de Morena ni el 9% de quienes no quisieron contestar o no saben por quién votarían.

En las preferencias brutas, que sí incluyen estas variables, Sheinbaum obtiene un 34%, mientras que Marcelo Ebrard alcanza un 22%. Ebrard ha avanzado en comparación con la última medición de Enkoll en febrero y ha logrado reducir la brecha un 2% en ambas preferencias frente a Sheinbaum, quien se mantuvo prácticamente igual que hace dos meses. Sólo Adán Augusto López logró aumentar su apoyo en un 3% durante este periodo.

A finales del mes de abril, el presidente López Obrador tuvo una reunión con los principales aspirantes en la carrera por la presidencia, a quienes les pidió priorizar la unidad de Morena hasta concluir las elecciones en Coahuila y Edomex el próximo 4 de junio.

Esta instrucción fue una especie de tregua, según mencionó el medio atribuyendo a fuentes que estuvieron presentes en el encuentro dentro del Palacio Nacional.

Ebrard acelera su paso

Ante este anuncio, el equipo de Ebrard aceleró su paso para alcanzar a Sheinbaum: La subsecretaria de Derechos Humanos, Martha Delgado, renunció para dedicarse más de lleno a la campaña, al igual que Bernardo Aguilar, director para Europa.

Por lo que veo, en todas las encuestas está muy difícil anticipar, aunque no se puede descartar porque todavía no son las elecciones, cuál va a ser el resultado”, dijo Ebrard a los medios de comunicación el lunes.

Por otro lado, ante el apoyo que la jefa de gobierno ha recibido por parte de algunos gobernadores de Morena, Sheinbaum dijo: “Son libres expresiones, no cargadas”.

Morena lleva la delantera

López Obrador expresó su preocupación acerca de la posibilidad de que los "conservadores" ganen las elecciones en 2024. Sin embargo, una encuesta de Enkoll sugiere que este escenario es poco probable.

A un año de las elecciones, el partido Morena lidera las preferencias de los votantes con un 61%, mientras que la alianza Va por México suma el 30%. El Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, que forman parte de la coalición de gobierno, tienen un 2% cada uno.

Cuando se les preguntó a los encuestados por cuál partido votarían, el 8% no tenía preferencia política y otro 8% estaba indeciso. Cabe señalar que estos resultados sólo tienen en cuenta el peso de los partidos y no hacen referencia a ningún candidato en particular.

Los resultados de la encuesta de Enkoll no preguntan sobre ningún candidato en particular, sólo consideran el peso de los partidos políticos. Sin embargo, la encuestadora también planteó cuatro escenarios hipotéticos en los que participan los candidatos Ricardo Anaya y la senadora Lilly Téllez, compitiendo contra Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano, y los posibles candidatos de Morena, Sheinbaum y Ebrard.

Los resultados de estos escenarios indican que, en todas las combinaciones hipotéticas, los candidatos de Morena ganan cómodamente, seguidos por Colosio, mientras que Anaya y Téllez tienen que conformarse con el tercer puesto. En el peor de los casos, los candidatos de la alianza están más de 30 puntos por debajo de los candidatos de la coalición Juntos Hacemos Historia.

Según la información de El País, el columnista Jorge Zepeda Patterson comentó en una entrevista la semana pasada que: “La encuesta interna de Morena será, de facto, la elección presidencial de México”.

Éxito de Morena, según Osuna

Heidi Osuna, directora de Enkoll, señaló que el éxito de Morena puede explicarse por tres diferentes factores:

La popularidad del presidente.

El respaldo a sus programas sociales.

Su capacidad de posicionarse como la propuesta política que representa el cambio, a pesar de estar en el poder.

López Obrador sigue siendo un activo muy importante para Morena”, afirmó Osuna.

Hace aproximadamente un mes, la coalición Va por México presentó una docena de posibles candidatos a la presidencia en un evento. Sin embargo, según la encuesta, muchos de ellos son desconocidos para los votantes.

Por ejemplo, el exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo y el exsecretario general de la OCDE José Ángel Gurría no son conocidos por el 80% de los encuestados. Por otro lado, los senadores Santiago Creel y Beatriz Paredes son los más conocidos, con un 50% de conocimiento entre los votantes. La excepción es Ricardo Anaya, quien es conocido por el 72% de los encuestados.

¿A quién prefieren como candidata o candidato del PRI y el PAN?

Un 33% de los encuestados considera a Lilly Téllez como la mejor opción para el PAN, mientras que un 29 por ciento prefiere a Anaya y el 24% se inclina hacia Creel.

La priista Paredes tiene un 37% de valoración, seguida de Enrique de la Madrid con un 25% y Claudia Ruiz Massieu con el 20%. Esto, cabe aclarar, sin contar a las personas indecisas e indefinidas hasta el momento.

Según se menciona en el artículo de El País, el bando opositor tiene el principal problema de que sus candidatos son poco conocidos y "no convencen". Al momento en que se preguntó sobre qué candidato sería mejor para el PAN, el 33% dijo que ninguno. Por otro lado, cuando se hizo la misma pregunta respecto al PRI, el porcentaje a esa respuesta aumentó al 45%.

En los dos casos, esta fue la opción más popular entre los mil 208 mexicanos que participaron en la encuesta, la cual se realizó el 28 de abril y el 2 de mayo.

