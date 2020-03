Claudia Sheinbaum confirma 45 casos de coronavirus en la CDMX; pide quedarse en casa

CIUDAD DE MÉXICO.-Vamos juntos a salir adelante, estoy segura, quédate en casa el reto es no contagiar y no contagiarse de coronavirus, dijo la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante los 45 casos de coronavirus (Covid-19) que se han presentado en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum solicitó la ayuda de los ciudadanos para que en la próximas semanas no salgan de sus casas y en caso de que tengan el menor síntoma del virus se queden en sus hogares para “no saturar los centros de salud y hospitales”.

Añadió que aquellas personas que tengan síntomas de enfermedad respiratoria deben mandar mensaje al servicio de sms gratuito 51515 con la palabra Covid-19 para recibir orientación, “les vamos a responder y los vamos a atender”.

En un video grabado a las 5 de la tarde de este domingo, Sheinbaum Pardo señaló que en coordinación con el IMSS y el ISSSTE en la Ciudad de México hay 9 hospitales y centros de salud que están equipados para atender a los pacientes graves de Covid-19.

Hasta ahora solo hay 3 casos en hospitales pero es muy probable que esto siga aumentando”. En ese sentido aseguró que el abasto de productos está garantizado y que no se cerrarán los Centros Comerciales ni mercados públicos y solicitó a los ciudadanos a no hacer compras de pánico. “El pánico no ayuda sino la paciencia y apoyo mutuo”, afirmó.