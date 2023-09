Claudia Sheinbaum anuncia reunión para definir tareas del movimiento

CDMX.- La coordinadora nacional de la defensa de la transformación, Claudia Sheinbaum, informó que el día jueves se llevará a cabo una reunión para establecer las actividades del movimiento.

Además, en la tarde-noche, se encontrará con el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores para recibir el bastón de mando.



"Con compromiso y mucho entusiasmo vamos por el camino de la transformación", escribió en redes sociales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a la ceremonia de entrega del bastón de mando a Claudia Sheinbaum para que continúe con el movimiento de transformación tras ser elegida candidata de Morena para 2024 se invitará a gobernadoras, gobernadores, así como a los aspirantes que participaron en el proceso interno.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario detalló que el acto será fuera de Palacio Nacional, por la tarde-noche, será público, y señaló que se le consultará a Claudia Sheinbaum para definir el lugar donde se llevará el acto.

Tiene que ser afuera, no puede ser aquí (en Palacio Nacional), y que conste, estamos hablando de entregar la dirección del movimiento de transformación”, expresó.

“¿Será público?”, se le preguntó.

Pues sí porque ustedes (reporteros) van a estar pendiente. Están invitados todos. No sé cómo se vaya a organizar, porque eso ya no me corresponde, yo voy a llegar ahí a donde se decida”, respondió.