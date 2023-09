Claudia Sheinbaum: La mano está extendida siempre para Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese al litigio que ha mantenido Marcelo Ebrard contra el proceso interno de Morena, la virtual candidata presidencial Claudia Sheinbaum aseguró que mantendrán extendida la mano siempre para el excanciller.

"Siempre, en este caso es una decisión de él, no de nosotros, esa mano estará extendida siempre", comentó durante el Foro de Expansión Summit 2023.

Al concluir el evento, Sheinbaum fue cuestionada sobre si el conflicto que mantiene Ebrard va a afectar el movimiento de la Cuarta Transformación y la aprobación del presupuesto ante el bloque de diputados, y respondió: "No lo va a afectar".

En tanto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, indicó que la queja interpuesta por Marcelo Ebrard ante la Comisión de Honestidad y Justicia se encuentra en los tiempos para atenderse y descartó que haya alguna irregularidad.

Se va a resolver a sus tiempos. Se recorrió al Tribunal (Electoral), el Tribunal le pidió información a la Comisión y la va a entregar, y estamos en tiempo y no tiene ningún tipo de afectación", añadió que también se resuelven quejas contra el excanciller y reiteró que todos los aspirantes a la Coordinación Nacional estuvieron de acuerdo en respetar los resultados.

Sobre el llamado de Ricardo Monreal, coordinador Territorial y Enlace, de que ya se resuelve la queja del proceso interno, Sheinbaum no coincidió en el llamado pues reiteró que la Comisión de Honestidad y Justicia tiene sus tiempos, "no es algo particular, tiene tiempos en los estatutos".