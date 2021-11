Claudia Sheinbaum: Error de Paola Félix fue subirse a avión privado

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, declaró que aceptó la renuncia de Paola Félix Díaz, ex secretaria de Turismo de la CDMX debido a que cometió un error al viajar en un avión privado.

Además, mencionó que el dinero con el que supuestamente se le detuvo cuando se encontraba en el Aeropuerto de Guatemala, no le pertenecía, y que en su momento se informará que pertenecía a alguien más.

No eran de ella, tenemos la información que no era de ella, lo que sí es que cometió un error al haberse subido a un avión privado, eso no va con los principios que representamos (…) (sobre el dinero) esa información ya va a salir… era de otra persona (…) el problema de ella fue haberse subido a un avión privado, ustedes saben que nosotros viajamos de una manera austera, si ella quería ir a esta boda, pues tenía que haber viajado en avión comercial. Es una funcionaria pues realmente muy eficiente y pues muy activa, pero pues hay cosas que no se pueden hacer, entonces por eso le aceptamos la renuncia”, declaró.