Claudia Sheinbaum acepta renuncia de secretaria de turismo en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de la Ciudad de México informó que la secretaria de Turismo, Paola Félix Díaz, presentó su renuncia este sábado al cargo a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la cual fue aceptada.



"Los principios de la Austeridad Republicana son fundamentales para el Gobierno capitalino, por lo que refrenda su compromiso con la honradez y transparencia", indicó en una tarjeta informativa.

Desmiente secretaria de Turismo de CDMX haber sido detenida en Guatemala

En redes sociales, Paola Felix desmintió que haya sido detenida en Guatemala y aseguró que acudió a un evento social al que fue invitada, pero que viajó en un vuelo privado.

El Gobierno de la Ciudad de México informa: pic.twitter.com/7hpzIdvTk3 — Gobierno CDMX (@GobCDMX) November 6, 2021

"Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor, No he cometido ninguna actividad ilícita pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia".

Paola Félix fue nombrada titular de la Secretaría de Turismo a finales de septiembre de este año, previamente se encontraba al frente del Fondo Mixto de Promoción Turistica desde el inicio de la actual administración.