Claudia Sheinbaum: Denuncia contra Peña Nieto, un ejemplo de que ya no hay impunidad

CIUDAD DE MÉXICO.-La denuncia penal presentada contra el ex presidente Enrique Peña Nieto, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es un claro ejemplo de que ya no hay impunidad, consideró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En entrevista, precisó que este caso que dio a conocer Pablo Gómez, titular de la UIF, es muestra también de que este tipo de temas ya no se ven en lo oscurito, sino que se hacen de manera transparente.

Que no hay impunidad, que no se esconden las cosas, que no se ve en lo oscurito, que se hace transparente y que se presenta a la Fiscalía”, expuso.