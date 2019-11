Clasificar al narcotráfico como terroristas es inconveniente e innecesario: Ebrard

Ciudad de México (GH).-El clasificar a los grupos de narcotráfico de México como organizaciones terroristas es “inconveniente y además innecesario”, dijo Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores.

Estados Unidos no tomará esa ruta, porque estamos trabajando juntos. No necesitas designar o clasificar a un grupo como terrorista para que actuemos en conjunto en contra de ellos. Es inconveniente y además innecesario“, indicó.

Ayer se dio a conocer que la familia LeBarón solicitó a Estado Unidos designar a los cárteles de la droga de México como organizaciones terroristas extranjeras, debido a que son criminales que secuestran, extorsionan y dirigen las redes de trata de personas.

Las familias LeBarón y Langford fueron víctimas de un ataque armado en donde fueron asesinadas tres mujeres y seis niños en Bavispe, Sonora.

Ebrard Casaubón precisó que la clasificación es inconveniente porque sería acceder a que haya una intervención directa de Estados Unidos en territorio mexicano.

“Es tener clara la implicación jurídica... es innecesario porque se tiene un trabajo cercano y cooperación estrecha con Estados Unidos en materia de seguridad”, explicó.

NO SE ACEPTARÁ INTERVENCIÓN: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que México no aceptará la intervención de ninguna potencia extranjera.

No queremos la injerencia de ninguna potencia extranjera, no somos vende patria, no vamos nosotros a permitir ninguna amenaza, ninguna intervención del extranjero”, dijo.