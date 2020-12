Clara Luz Flores descarta que esté en riesgo su candidatura en NL

MONTERREY.-La precandidata única de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, descartó que pongan en riesgo su postulación los cuestionamientos y hasta recursos legales que han presentado contra su designación, militantes y otros contendientes como el notario Norberto de la Rosa, que se inconformó porque no fue incluido en la encuesta para buscar al aspirante mejor posicionado.

Flores Carrales afirmó que el proceso de selección estuvo bien cuidado por los abogados de Morena, para que no hubiera riesgos de que con impugnaciones lo pueden echar abajo. Además, expuso que ha estado trabajando para logar el consenso dentro de las filas morenistas, y después de los cuestionamientos a su persona, ha logrado que algunos militantes inconformes decidan apoyarla.

En cuanto a las inconformidades expresadas por Rafael Zarazúa, Fernando Ábrego y Mario Fernández Quiroga, que participaron en la encuesta, comentó que antes de que se dieran a conocer los resultados que la favorecieron, coincidieron en los cuatro en que era momento de sumar, porque en este proceso no se trata de que gana una persona "sino de construir lo que queremos para que ganen todos los nuevoleoneses".

Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes de Morena

La alcaldesa con licencia del municipio de Escobedo dijo sin embargo que las precampañas son precisamente para hablar con los militantes de Morena y de los otros tres partidos PT, PVEM y Nueva Alianza, que conforman la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, pues asentó que, si todos quieren el bien del estado, no tiene por qué haber diferencias entre ellos.

Flores Carrales expresó que lejos de preocuparle que haya distintas voces, le tranquiliza haber tomado la decisión correcta, pues "lo que muestra estas dudas de algunos militantes es que es una selección que se hizo abierta, que es un proceso democrático que escucha a sus militantes y se hacen los consensos por el bien de Nuevo León".

Hoy asumí el compromiso de ser la candidata de todos aquellos que buscan un cambio verdadero. Trabajando de la mano con la militancia y en unidad llegaremos lejos. ¡Hagamos el mejor equipo!

Señaló que como en toda democracia se debe hacer consenso y ver quién sí coincide en el proyecto de construir con los principios de la honestidad de no mentir, no robar, no traicionar y ver cómo aportas tu congruencia en cuanto a tu experiencia o capacidad de gobierno para contribuir al mejoramiento del estado.