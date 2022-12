AMLO no descarta que haya sido autoatentado ataque a Ciro Gómez Leyva

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras casi una semana del ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que el atentado pudo haberse realizado para afectar su gobierno, y aseguró que si se tienen pruebas de esto, presentará la denuncia "sea quien sea".

Durante la mañanera, el presidente indicó que si el atentado contra la vida de Gómez Leyva se pretendía desestabilizar su gobierno, "también es un crimen".

No es un asunto menor, quisieron asesinarlo, o intentaron hacerlo y si no fue así, el propósito era generar un conflicto mayor, desestabilizar al país, que eso también es un crimen. Por eso cuando plantean lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya hecho fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto”, dijo.