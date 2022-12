Atentado contra Ciro Gómez Leyva: Darán avances hasta que haya detenidos

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que pronto podría haber detenciones por el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva.

En conferencia de prensa, no quiso dar muchos avances en la investigación, aunque a pregunta expresa de si podría haber detenido pronto por este caso, contestó que sí.

Sí (podría haber detenidos), no quisiera avanzar mucho más, sí hay algunos avances en la investigación, pero hasta que no haya detenciones no quisiéramos dar mucho mayor información", dijo.