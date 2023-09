Científicos tachan de fraude a supuestos extraterrestres presentados ante el Congreso por Jaime Maussan

CIUDAD DE MÉXICO.-Supuestos extraterrestres “aterrizaron” en el Congreso de México, pero no había platillos voladores en forma de ovnis sobrevolando el edificio histórico ni invasores verdes brillantes como los vistos en películas de Hollywood.

El espectro de los "hombres verdes" visitó la Ciudad de México mientras los legisladores escuchaban testimonios el martes de personas que sugerían la posibilidad de que existan seres extraterrestres. Los investigadores provenían de México, Estados Unidos, Japón y Brasil.

La sesión, sin precedentes en el Congreso mexicano, tuvo lugar dos meses después de una similar ante el Congreso de Estados Unidos, en la que un exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos afirmó que su país probablemente ha estado al tanto de actividades "no humanas" desde la década de 1930.

El periodista mexicano José Jaime Maussan presentó dos cajas con supuestas momias encontradas en Perú, que él y otros consideran "seres no humanos que no forman parte de nuestra evolución terrestre".

Los cuerpos momificados, con cabezas encogidas y deformadas, dejaron atónitos a los presentes en la cámara y rápidamente desataron una fervorosa actividad en las redes sociales.

Es la reina de todas las pruebas", afirmó Maussan. "Es decir, si el ADN nos está mostrando que son seres no humanos y que no hay nada parecido en el mundo, debemos aceptarlo como tal".

Pero advirtió que aún no quería referirse a ellos como "extraterrestres" por el momento.

Los cuerpos aparentemente desecados datan de 2017 y fueron encontrados bajo tierra en el desierto costero de Nazca, en Perú. La zona es conocida por las gigantescas figuras enigmáticas grabadas en la tierra y solo visibles desde la perspectiva de las aves. La mayoría atribuye las Líneas de Nazca a antiguas comunidades indígenas, pero las formaciones han capturado la imaginación de muchos.

En 2017, Maussan hizo afirmaciones similares en Perú, y un informe de la fiscalía del país concluyó que los cuerpos eran en realidad "muñecas fabricadas recientemente, cubiertas con una mezcla de papel y pegamento sintético para simular la presencia de piel".

El informe añadió que las figuras eran casi con seguridad de origen humano y que "no son los restos de antiguos extraterrestres que han intentado presentar". Los cuerpos no fueron presentados públicamente en ese momento, por lo que no está claro si son los mismos que se presentaron ante el Congreso de México.

Científicos muestran escepticismo

El miércoles, Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, expresó escepticismo, diciendo que muchos detalles sobre las figuras "no tenían sentido".

Fierro agregó que las afirmaciones de los investigadores de que su universidad respaldó su supuesto descubrimiento eran falsas y señaló que los científicos necesitarían tecnología más avanzada que los rayos X que afirmaron haber utilizado para determinar si los cuerpos supuestamente calcificados eran "no humanos".

Maussan ha hecho muchas cosas. Dice que ha hablado con la Virgen de Guadalupe", dijo. "Me dijo que los extraterrestres no me hablan como le hablan a él porque yo no creo en ellos".

La científica añadió que parecía extraño que se hubieran extraído lo que seguramente sería un "tesoro de la nación" de Perú sin invitar al embajador peruano.

El diputado Sergio Gutiérrez Luna, del partido gobernante Morena, dejó claro que el Congreso no ha tomado una posición sobre las tesis presentadas durante la sesión que duró más de tres horas.

Creer o no creer dependía de cada miembro del cuerpo legislativo, pero aquellos que testificaron tuvieron que prestar juramento de decir la verdad.

Gutiérrez Luna subrayó la importancia de escuchar "todas las voces, todas las opiniones" y dijo que era positivo que hubiera un diálogo transparente sobre el tema de los extraterrestres.

En Estados Unidos, en julio, el mayor retirado David Grusch afirmó que Estados Unidos está ocultando un programa de larga data que recupera y estudia objetos voladores no identificados. El Pentágono negó sus afirmaciones.

El testimonio altamente esperado de Grusch ante un subcomité de supervisión de la Cámara de Representantes fue la última incursión del Congreso de Estados Unidos en el mundo de los Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP), el término oficial que el gobierno de Estados Unidos utiliza en lugar de ovnis.

Demócratas y republicanos en los últimos años han presionado para realizar más investigaciones en calidad de asunto de seguridad nacional debido a la preocupación de que las observaciones realizadas por pilotos puedan estar relacionadas con adversarios de Estados Unidos.