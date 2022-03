Chumel Torres denuncia presunta corrupción policial

CIUDAD DE MÉXICO.- El conductor de ‘El Pulso de la República’, Chumel Torres, aseguró en redes sociales que fue víctima de acciones corruptas por parte de policías de tránsito de la Ciudad de México quienes le marcaron el alto y le pidieron “mordida” para dejarlo avanzar.

A través de Twitter, Chumel narró su experiencia con los uniformados, detallando que se negó a darles mordida.

Me negué a darles mordida a los tránsitos que me pararon. Vinimos al corralón (que estaba cerrado). Revisaron mi documentación completa. Me mandan a un cyber café (what?) a imprimir el formato para pagar. Que se paga en el oxxo (por alguna razón)", relató en la red social.