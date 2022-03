Chumel Torres: “Misógino”, acusa Estefanía Veloz por pleito con Andrea Chávez Treviño

CIUDAD DE MÉXICO.- Estefanía Veloz acusó a Chumel Torres de misógino.

La conductora y activista feminista Estefanía Veloz dedicó un twitter al youtuber Chumel Torres afirmando que es un "misógino que se mete con la vida privada de las personas en lugar de debatir ideas".

Esto tras el pleito que tuvieron Chumel y Andrea Chávez Treviño diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por medio de redes sociales.

Estefanía Veloz en defensa de Chávez Treviño escribió en su Twitter: "Chumel es un bully indefendible y misógino que se mete con la vida privada de las personas en lugar de debatir ideas. Lo digo yo que NO apoyé a Salgado Macedonio".

El pleito detonó cuando la ex militante del partido Morena posteó en Twitter: "En nombre de Chihuahua, perdón por Chumel".

Ante dicha publicación, Chumel Torres no se esperó para darle una respuesta a Chávez Treviño, diciendo: Una disculpa por Andrea Chávez. No a todos los chihuahuenses nos gusta asesinar a la democracia por un hueso.

También compartió un video en donde Andrea Chávez Treviño es vista apoyando la campaña de Félix Salgado Macedonio.

La diputada de Morena menciona en su publicación que las diputadas y diputados del partido actuarán para activar el juicio político contra el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y a Ciro Murayama por supuestos abusos a la libertad de expresión y contra su movimiento.

En el video se muestra a Andrea Chávez mencionar que: "En Guerrero hay muchos dolores y no quieren que se resuelvan estos del INE. Los consejeros que armen su partido, que se vayan ya. Que se vayan con la militancia de la derecha".

Actualmente Chumel Torres tiene abierta una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) por, presuntamente, haber ejercido violencia política de género en contra de la legisladora Bertha Caraveo en una de las emisiones en Youtube de su programa "El Pulso de la República", en el que llamó "tarada" y "estúpida" a Caraveo.

Caraveo Camarena compartió en Twitter la notificación que la FGR le hizo llegar sobre la apertura de la carpeta de investigación contra el youtuber y escribió que con este hecho, la fiscalía "me reconoce la calidad de víctima de conformidad con la Ley General de Víctimas por su violencia machista".

Después de que la senadora Bertha Alicia Caraveo, de Morena por el estado de Chihuahua, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra de Chumel Torres por violencia política de género en su contra, el comediante y conductor de El Pulso de la República dijo que no está triste ni preocupado.

El pulso no soy yo compas, el Pulso somos yo y mis compas y entre todos hacemos estos que amamos y nos da de comer y de beber. El Pulso no tiene una sola cabeza, no soy yo, este Pulso es una hidra y si le cortas la cabeza le crecen siete más ¡hijos de su pin… madre!