Chiapas: Reportan agresión a periodista Leonel Durante

CHIAPAS.- Organizaciones de comunicadores y familiares del periodista Leonel Durante denunciaron una agresión por parte de presuntos vendedores ambulantes en mercados de Tuxtla Gutiérrez.

Medios locales señalaron que el director del medio virtual Tribuna Chiapas transitaba la tarde del viernes por las calles del centro de la ciudad, cuando fue atacado a golpes por un grupo de personas del lugar, además del robo de su celular y cartera.

Personas cercanas al entorno del periodista de 68 años de edad, informaron que presentaba una posible fractura de costilla y golpes diversos en su anatomía, además de alteraciones de glucosa, presión sanguínea y le produjo taquicardia, aunque posteriormente fue reportado estable.

Investigan agresión

El fiscal del ministerio público inició una indagatoria por los delitos de lesiones y robo, con la exigencia de "que se meta a la cárcel a los culpables de la agresión de Leonel", dijeron los familiares.

La Asociación de Columnistas de Chiapas, A.C. reprobó "la brutal agresión de que fue víctima" Durante López y exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno que proceda contra los involucrados.

Dicha asociación aseguró que la forma de operar de "estos delincuentes" ha sido denunciada en repetidas ocasiones por los propios comerciantes establecidos y por las víctimas "a quienes han robado y golpeado".

Me reportan la agresión al periodista chiapaneco Leonel Durante, quien debió de ser internado para ser atendido de urgencia por los golpes recibidos en la cabeza, y probable fractura de costillas.



Exijo castigo a los culpables. @TuxtlaCapital, #CarlosOrsoe y @RutilioEscandon, pic.twitter.com/Qk98kiSOXs — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) May 8, 2022

Inseguridad

Los columnistas agremiados alertaron que el clima de inseguridad en la zona donde Durante López, otros comunicadores y personas en general, han sido agredidos, "persiste diariamente" y cada vez es más preocupante porque no se explica que "al momento de las agresiones no haya presencia policíaca o no lleguen de inmediato".

Integrantes de la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Chiapas, se pronunciaron en contra de la agresión del colega Leonel Durante, quien fue golpeado en el centro de #TuxtlaGutiérrez por un grupo de personas. Se exige a las autoridades que investiguen el tema. pic.twitter.com/xcXw7W2J0l — Lennyn Flores (@LenynReportero) May 8, 2022

En el mismo tono la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Chiapas, A.C. condenó la agresión que sufrió Durante López "de manos de un grupo de supuestos vendedores ambulantes".

Precisaron que necesitan la efectiva aplicación de mecanismos de protección y el acceso la justicia de quienes por su actividad periodística se ven expuestos a situaciones como la de Durante López.

