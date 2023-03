Cesan a más de 30 médicos residentes de Pemex tras manifestarse por falta de pago de aguinaldos

A casi tres meses del inicio de la huelga convocada por médicos residentes de los hospitales de Petróleos Mexicanos (Pemex), autoridades de la institución negaron la renovación del contrato de casi 40 profesionales de la salud que participaron de forma activa en las protestas por la falta de pago del monto correspondiente de aguinaldo.

Fuentes de la Coalición de Trabajadores de Médicos Residentes de Pemex informaron a El Universal que tras un mes de amenazas y sin argumentos legales, ayer las autoridades encargadas de su contratación en el Hospital Central Sur y Hospital Central Norte rescindieron el contrato de 34 doctores de todos los niveles y áreas que eran miembros activos de la coalición.

El primero de marzo inician los periodos de residencia en todo el país, entonces ayer nos llamaron a la renovación del contrato, pero a quienes formamos parte del movimiento nos llamaron en el último horario para decirnos que no estaban nuestros contratos, que no serían renovados y que no trascienden porque Pemex no los va a renovar, esto sin una carta de despido o documento legal”, narraron.