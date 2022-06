Cemex y otras empresas son multadas por Cofece por incumplir notificación

Ciudad de México.- La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sancionaron económicamente a Cemex, ABC Capital, ABC Holding y una persona física por el motivo de notificar dos operaciones de concentración que deben notificarse por el monto que representan.



Las imposiciones de la Comisión, por cuatro multas, dan un total de 9 millones 748 mil 587 pesos, que deberán pagar o impugnarlas ante las autoridades.



Para ABC Capital y ABC Holding las dos multas suman los 7 millones 956 mil 187 pesos; mientras que, para Cemex y la persona física las multas ascienden a 1 millón 792 mil 400 pesos.



Estas dos operaciones implican montos que rebasan los umbrales previstos en el artículo 86 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) y, por lo cual, estaban obligadas las empresas a notificarlo a la Comisión para recibir autorización antes de llevarlas a cabo.



Esas dos notificaciones se analizaron y las autorizaron los comisionados que integran el Pleno de la Cofece, el pasado 2 de junio, porque no significan impacto para los mercados. Ello significó que las aprobaron independientemente de que las empresas dieron a conocer sus transacciones a la Comisión después del tiempo en el que estaban obligadas a hacerlo por ley.



"El Pleno de la Cofece discutió y autorizó ambas concentraciones, al considerar que no representan riesgos al proceso de competencia y libre concurrencia. No obstante, al acreditarse la responsabilidad de los agentes económicos involucrados por no notificar las concentraciones cuando legalmente debieron hacerlo", dijo.