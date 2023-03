CIUDAD DE MÉXICO (GH).- La elección de Guadalupe Taddei Zavala como la próxima consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), fue celebrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es una mujer experimentada, vean su trayectoria. No la conozco, conozco a su familia, son gentes progresistas y demócratas, nada que ver con el conservadurismo. Tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente (del INE) que está saliendo”, consideró.

En cuanto al sorteo por el cual la Cámara de Diputados eligió ayer a los cuatro nuevos consejeros del Instituto, el Presidente también se pronunció.

“Celebro que ya se haya llevado a cabo esta elección de los cuatro consejeros, que se ha hecho por sorteo. Había 20 candidatos mujeres y hombres y quedaron cuatro, y fue mediante insaculación”, indicó.

Método para elegir a consejeros fue el mejor, dice AMLO

El sorteo, agregó, fue el mejor método para evitar que llevara a cabo el reparto de los consejeros entre los partidos.

“Cometer el mismo error, el vicio de repartirse entre los partidos los cargos; esta es una manera más democrática de elegir. Los que salen, pues ya la gente va a juzgarlos como se tiene que juzgar a todos”, destacó.

Sobre los consejeros salientes, el Presidente destacó que durante su gestión se mintió y engañó a “muchos ciudadanos con las reformas”.

“Se les dio información falsa de que se quería afectar la democracia; que el INE no se tocaba, que iba a desaparecer INE, cando lo que se buscaba y, tiene que seguirse planteando, es que no se gaste tanto dinero del pueblo en las elecciones, que no haya tantos diputados y senadores”, advirtió.

Celebra AMLO a Taddei Zavala como próxima consejera presidenta del INE. Foto: Especial

