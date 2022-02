Caso Latinus: Proceso revela nombres de los que están detrás del medio donde trabaja Carlos Loret de Mola

CIUDAD DE MÉXICO.-El portal Latinus, donde trabaja Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, Brozo, tiene detrás a políticos y empresarios que han sido enemigos del presidente Andrés Manuel López Obrador, revela una investigación de Proceso.

Latinus, la plataforma digital que se lanzó en los primeros meses del año 2020, desde su fundación se han visto muchos reportajes en contra del gobierno del presidente AMLO y su familia.

Proceso dice que el hijo y el yerno del priista Roberto Madrazo Pintado figuran entre los financistas de Latinus.

Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola son los financistas de los que habla el semanario, y dice que Madrazo Pintado, ex gobernador de Tabasco, es un viejo rival del actual presidente.

El reportaje del medio dice que Latinus opera mediante las razones sociales Digital Beacon Programatic Services y BCG Limited Consulting.

Proceso afirma que los negocios de la familia Madrazo y Alexis Nickin estaban relacionados, entre otros, con los los suministros al sector salud.

Recientemente, AMLO aseveró que el periodista Carlos Loret de Mola y su medio Latinus están vinculados con empresas farmacéuticas de México que están detrás de los ataques en su contra como el tema de los niños con cáncer.

En el caso de Loret no es un caso de afectar a la información sobre lo que gana un periodista, es que ese periodista está vinculado con la venta de medicinas y equipos médicos, y así otros", dijo AMLO.

López Obrador señaló que medios como Latinus, en donde trabaja Loret de Mola, tienen relaciones de complicidad y negocios con una empresa, de la que no dio el nombre y la cual se dedica a la adquisición de medicinas y equipos médicos.

El semanario descubrió que en los últimos años, dos empresas, Samedic y Hova Health, obtuvieron contratos millonarios en los gobiernos de Michoacán, Estado de México, Puebla e Hidalgo.

“Está de por medio el interés nacional. Imagínense habían 10 empresas que le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicinas y equipos médicos y una de estas tiene que ver con Latinus, que tiene que ver con Roberto Madrazo. Es una relación de complicidad de medios, políticos corruptos, y les molesta mucho lo nuestro, pero como decía Melchor Ocampo `me quiebro pero no me doblo´. Vamos para adelante, vamos a limpiar al país de corrupción y sin autoritarismo, sin censura, debate, argumentos, y pruebas”.

"Cuando hablo de que el señor Loret de Mola recibió el año pasado 35 millones, pues es porque tengo las pruebas, nada más que no me deja el Inai darlas a conocer y tengo más”, dijo.

Incluso, un tiempo se dijo que Miguel Alonso Olamendi, ex colaborador del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, estaba detrás del portal Latinus.

Loret de Mola ha dicho en varias ocaciones que Latinus, donde labora, no tiene relaciones políticas y empresariales.

¿Quiénes están en Latinus?

El periodista del portal Sin Embargo, Álvaro Delgado, dijo que nombres como Federico Madrazo Rojas (actual diputado del Partido Verde), hijo de Roberto Madrazo Pintado, ex candidato presidencial del PRI; Alexis Nickin Gaxiola, yerno de Roberto Madrazo Pintado; Miguel Alonso Olamendi, ex secretario particular de Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán; Marco Antonio Estrada, ex secretario privado en el gobierno de Silvano Aureoles; Adrián Escobar y Vega, hermano de Arturo Escobar, coordinador de los diputados del Partido Verde y subsecretario de Segob con Enrique Peña Nieto; Patricia Olamendi, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores con Vicente Fox, son algunos de los nombres involucrados en dicha página de Internet.

Ojo: Detrás de @latinus_us están el hijo y el yerno del priista @RobertoMadrazo_, pero también el exgobernador @Silvano_A, cuyo gobierno de Michoacán otorgó millonarios contratos a empresas de medicamentos... del propio Madrazo. Aquí toda la información https://t.co/vCpgHgV4LJ — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) February 15, 2022

La periodista Alejandra Ibarra indica que antes de Latinus, AMLO dominaba el terreno digital e imponía su agenda, pero con la llegada de Latinus hubo alguien quien le hiciera competencia.

Ibarra detalla que en un primer vistazo se podría decir que Latinus es el resultado de una rencilla personal entre Loret de Mola y el presidente.