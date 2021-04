Caso Félix Salgado Macedonio: TEPJF ratifica cancelación de candidatura

CIUDAD DE MÉXICO.- Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en sesión virtual, con seis votos a favor y uno en contra, ratificaron la decisión del INE de mantener la cancelación de registro como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio.

En la sesión de este martes, el Tribunal discutió el proyecto presentado por el magistrado Indalfer Infante, en el que se expone, existen elementos para que no se le otorgue la candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena a Salgado Macedonio, por no haber entregado informes de gastos de precampaña.

Este lunes, Salgado Macedonio sostuvo una audiencia de alegatos que le concedió el TEPJF, la cual duró cerca de cinco horas, y en la que expuso sus razonamientos jurídicos sobre el retiro de su candidatura.

La audiencia privada fue encabezada por el magistrado Indalfer Infante y en la que también participaron los magistrados José Luis Vargas, Felipe Fuentes, Janine Atalora, Felipe de la Mata, Reyes Rodríguez y Mónica Soto.

A través de Twitter el político guerrerense dijo: “Con la cabeza fría y el corazón caliente hablé a nombre de todos, nuestra voz fue escuchada y confiamos en la decisión apegada a derecho que habrán de emitir las magistradas y magistrados. ¡Gracias por todo! ¡Hay Toro!”.

Culpa a Morena de no entregar informe al INE

Félix Salgado Macedonio responsabilizó a Morena de no haber entregado el informe de gastos de precampaña al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Yo reporté a mi partido, Morena, el 9 de enero, tengo el acuse de recibido, y el término vencía el 11 y yo no fui notificado, por lo tanto hay una violación al proceso legal, porque si yo no soy notificado no puede correr el término, no puedo ser sentenciado”, explicó Salgado Macedonio en conferencia prensa tras su comparecencia ante la Sala Superior del TEPJF.

“A mí, el INE me sentenció sin alegatos, sin audiencia, sin notificación alguna, eso es grave, el INE incurrió en graves violaciones”, agregó el morenista.

El 25 de marzo, el INE le canceló el registro como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero por no presentar su informe de gastos de la precampaña. Desde esa resolución, Salgado Macedonio ha insistido que no hizo precampaña y, por lo tanto, no hizo gastos.

El senador con licencia presentó una impugnación, pero el TEPJF regresó el caso al INE y el 9 de abril los consejeros electorales ratificaron la cancelación de su registro. El morenista volvió a impugnar, pero esta vez solicitó al TEPJF una audiencia para presentar sus alegatos.