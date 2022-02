Carmen Aristegui dice que hay quienes usan políticamente el caso de la casa del hijo de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-La periodista Carmen Aristegui reconoció que hay quienes usan políticamente el reportaje de la casa gris en Houston que habitó José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La también escritora destacó la importancia para la sociedad sobre que se informe de un asunto que involucra al hijo de AMLO por ser una persona “políticamente expuesta”.

"El hijo del presidente, aunque no lo quiera reconocer, es una persona políticamente expuesta, y en los sistemas de transparencia y anticorrupción en el mundo pues hay un rigor mayor hacia las personas que detentan el poder político, y ni hablar, de sus allegados, esto no lo invetamos aquí", dijo Aristegui en su programa.

Agregó:

"Por lo tanto, los datos de esta historia que tienen que ver con esta residencia que es propiedad de un ex ejecutivo de una empresa contratista de Pemex ocupada por el hijo del presidente y su esposa, esos elementos de informaicón en torno a una figura políticamente expuesta, en mi opinión, preiodísticamente, hacen válido que se dé a conocer la información que se dio a conocer".

Cabe mencionar que Carmen Aristegui había sido criticada por haber difundido un reportaje que AMLO había dicho era una notica para golpear.

Incluso, el periodista Rafael Barajas "El Fisgón" criticó que Aristegui hubiera retomado el reportaje de la casa del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Es claro que estos reportajes no tienen en realidad fundamento, carecen de profundidad... una cosa era la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y otra cosa muy distinta es el reportaje sobre la casa de Houston... yo sí estoy convencido que hasta eso trabajaron, porque quienes trabajaron ese reportaje consideraron importante que tú Carmen Aristegui pusiera el tema en tu espacio", comentó Barajas.

Agregó:

"Eso me pareció un error porque no es lo mismo el reportaje de la Casa Blanca, que era algo muy documentado, que el de la casa de Houston que ya, incluso, se ha desmentido".

Sin embargo, "El Fisgón" considero que la estrategia que siguieron era muy clara: "No importa que el reportaje sea falso, no importa que esté mal planeado, no importa que sea una mentira, lo que importa es mantener el debate y mantener esta idea en el aire".

¿Qué dijo Carmen Aristegui al respecto?

Aristegui indicó que, de acuerdo a su opinión periodística, el reportaje estaba hecho por tres periodista muy serios.

"Tenemos un periodista como Raúl Olmos, que es un periodista con una gran trayectoria. Un reportaje, en mí opinión, de gente como ellos, colocan a la mesa un asunto donde hay información específica", señaló.

Ante ello, Rafael Barajas dijo que él si cuestionaría a Olmos luego de su trabajo porque nunca preguntó a la otra parte involucrada.

"Ello implicaba preguntar a los que rentaron la casa, ellos ya han desmentido. El reportaje de Olmos y compañía está mal hecho. Yo sí estoy convencido de que estamos ante una estrategia de golpe blando, y estoy convencido de que la estrategia es muy sofisticada, y estoy convencido de que lo que vamos a ver en las próximas es golpe tras golpe", señaló el también monero.

Barajas afirmó que a Aristegui la usaron, a lo que la periodista respondió que la decisión de pasar el reportaje fue de ella.

"Esto es lo que me preocupa, porque es un golpe doble, te pegan a ti y le pegan al proyecto. Yo creo que tú también te metiste el pie", dijo.