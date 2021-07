Carlos Loret de Mola acusa a Carmen Aristegui de mentir sobre que él sabía del montaje del arresto de Florence Cassez

CIUDAD DE MÉXICO.-Carlos Loret de Mola acusó a la periodista Carmen Aristegui de mentir, luego de que ella, según dice, junto a otros medios, difundieran que tuvo un papel deliberado en el montaje del caso Florence Cassez.

El ex reportero de Televisa, acusó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de utilizar este asunto para desacreditar su trabajo periodístico, además señaló que otros periodistas también lo hacen.

Medios como Carmen Aristegui, La Octava, los “youtubers”, y otro más, han alentado esta mentira acusándome a mí", señaló.

"No acepto que se me señale de haberme coludido con las autoridades para hacer un montaje porque esa ha sido la versión que ha montado el presidente de la República en torno a algo que sucedió hace 16 años. Y no ha tenido empacho en usar el poder del Estado para alentar esta mentira”, aseveró.

Comparecí otra vez en el caso Cassez-Vallarta. Fue un gran día: mis 2 principales acusadores aceptaron frente al juez que no había cómo darse cuenta que era un montaje y por eso no me alertaron. pic.twitter.com/vQohlcIyzH — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) July 12, 2021

A través de un video difundido en sus redes sociales, Loret explicó que este día volvió a comparecer sobre el caso de Florence Cassez "a pesar de que yo no estaba acusado de nada, sino que comparecí como testigo, al carearme con ambos, ninguno pudo probar lo que venía diciendo, que yo fui cómplice de las autoridades de ese montaje", sostuvo.

Por ello, reconoció que fue un error no haberse dado cuenta del montaje y ofreció disculpas.

"Fue un error no haberme dado cuenta, como ninguno de los otros medios de comunicación que también transmitieron ese hecho, pero no acepto que se me señale de haberme coludido con las autoridades para hacer un montaje", dijo.

Colaboradores dijeron en audiencia que Loret sí sabía del montaje

Además del periodista, también se presentaron vía remota el exjefe de información del programa que conducía Loret, Juan Manuel Magaña, y una ex colaboradora, la periodista Laura Barranco.



Tras el careo -en el que los tres implicados sostuvieron sus versiones- ambos colaboradores dijeron públicamente que todos en la producción del programa, incluido Loret, sabían del montaje.



Pero el periodista aseguró en un video en Twitter que nunca supo del montaje sobre la detención de Cassez y Vallarta.