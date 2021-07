"Fue un gran día"; Carlos Loret de Mola comparece por montaje Cassez-Vallarta

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras realizarse la segunda audiencia de Carlos Loret de Mola por el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta, el periodista de LatinUs compartió un video en sus redes sociales en donde aseguró que sus dos acusadores reconocieron que no le alertaron sobre el montaje.

El exconductor de Primero Noticias expresó que tanto Laura Barranco como Juan Manuel Magaña, quienes formaban parte del noticiero, aceptaron frente al juez del juzgado tercero de distrito en procesos penales federales que no sabían que había un telemontaje.

Lo he dicho siempre y he ofrecido una y otra vez disculpas por ello, fue un error no haberme darme cuenta, como ninguno de los otros medios de comunicación que también transmitieron ese hecho, expresó.